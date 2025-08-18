Así reflejaron los medios internacionales los resultados de las elecciones en Bolivia

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

La comunidad internacional no tardó en reaccionar ante los resultados de las elecciones generales de Bolivia, que arrojaron un escenario inédito: una segunda vuelta presidencial entre dos candidatos opositores y un claro viraje político hacia la derecha.

El diario español El País tituló en su portada digital: “Rodrigo Paz y Tuto Quiroga disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Bolivia”, subrayando el fin de un ciclo político prolongado y la emergencia de nuevas figuras dentro del espectro conservador del país andino.

Desde Argentina, el matutino Clarín destacó en su edición web: “Giro a la derecha y gran sorpresa en las elecciones de Bolivia: hay balotaje entre Paz Pereira y Quiroga”. El medio argentino resaltó el cambio de tendencia política en un país históricamente marcado por gobiernos de izquierda en las últimas décadas.

Los resultados del conteo rápido difundido por la cadena boliviana Red Uno indican que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera con un 31,3% de los votos, seguido por Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, con un 27,3%. El margen de error del sondeo es de +/- 1%. Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, figura en tercer lugar, quedando fuera de la contienda definitiva.

