Así se reparten los curules después de tu votación

El vocal Gustavo Ávila explicó como se distribuyen los diferentes votos a diputados y senadores para conformar la Asamblea Plurinacional

Fuente: El País

En el año 2019 el vocal departamental Gustavo Ávila explicó a Momento Clave cómo se distribuyen los curules tanto de senadores como de diputados después de la votación mediante el sistema de reparto proporcional conocido como la Ley D’hont. Puedes repasarlo en este video.

Cada departamento cuenta con 36 senadores que son elegidos a través del voto directo al presidente. Igualmente los diputados plurinominales se eligen así, pero la distribución de cocientes depende del número de uninominales que se eligen en cada departamento, ya que se restan a los mayores cocientes del partido en cuestión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas