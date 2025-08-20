Así votó Bolivia en cada recinto: el mapa de la primera vuelta

Cuando el cómputo oficial alcanzó más del 90% de las actas procesadas, aquí te mostramos cómo se muestra el mapa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Este trabajo fue desarrollado en una web de Mauricio Foronda. Haz click en el siguiente enlace para ver el mapa completo: Bolivia 2025 .

El pasado 17 de agosto se llevaron a cabo las elecciones para elegir a las máximas autoridades del Ejecutivo y Legislativo del país.

La votación marcó una histórica segunda vuelta, que se disputará el 19 de octubrem entre Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre y Rodrigo Paz Pereira del partido PDC.

Estas elecciones marcaron el fin de 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales y luego del presidente Luis Arce, quien entregará el poder en noviembre.

La votación se llevó en medio de la peor crisis económica en décadas por cuenta de la escasez de dólares, de combustible y algunos productos básicos y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en más de una década.