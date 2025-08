Bicentenario: Matamba y Los Kjarkas se unen para un tributo a Bolivia

El cantante y compositor Matamba junto a la famosa agrupación folklórica Los Kjarkas se unen en una colaboración para rendir homenaje al Bicentenario de Bolivia en ritmo reggae. Ambos artistas le cantarán a Bolivia.

Matamba publicó un video en sus redes sociales en el que expresa su satisfacción por el desprendimiento del grupo cochabambino.

El músico, conocido como “El mensajero de Lion” habló con Elmer Hermosa y se comprometieron a juntarse para entonar la canción dedicada a Bolivia y de autoría del artista argentino-boliviano.

“¿Los Kjarkas haciendo reggae? Era un sueño, solo algo que se me ocurrió y parecía una locura, pero no quedaba otra que preguntarles; así que fui y me junté con Elmer Hermosa y solo quedaba saber si aceptaban”, expresó Matamba.

A lo que hermosa respondió con afecto y comprometió la participación de su agrupación en el videoclip junto a su “amigo”.

“Tenemos una larga amistad con Matamba, en nombre de Los Kjarkas estaremos cantando juntos, apoyando también a la música de Matamba para todos ustedes”, señaló el vocalista de Los Kjarkas.

“En este Bicentenario y con mucho amor les prepare esta sorpresa. Espérenla porque esta alucinante. Ya se viene Cerca de ti”, complementó el popular Matamba.

La nueva canción está en proceso de producción, Matamba ya la escribió. Ahora se enfoca en la afinar los detalles para el junte con los integrantes del reconocido grupo de música nacional.