Blooming, en alerta por el árbitro Dilio Rodríguez

En la academia hay preocupación por la designación de Dilio Rodríguez como árbitro para el duelo ante Always Ready. El juez chuquisaqueño arrastra un historial de sanciones y recordadas polémicas que involucran a la academia cruceña.

En Blooming encendieron las alarmas tras confirmarse que Dilio Rodríguez será el árbitro central del partido de este domingo ante Always Ready, en el estadio Gilberto Parada de Montero (17:15), por la fecha 17 del torneo “todos contra todos” de la División Profesional. El club celeste recuerda varios antecedentes polémicos con el juez chuquisaqueño, que generan desconfianza en la previa de un duelo clave.

Rodríguez estará asistido en las bandas por Fernando Barrón y Heriberto Mostajo. Como cuarto juez actuará José Guzmán, mientras que en el VAR estará Álvaro Campos y en el AVAR, José Flores.

Uno de los episodios más recordados se produjo el 2023, en La Paz, frente a The Strongest, cuando el defensor Adrián Jusino pisó a Ronald Cuéllar dentro del área. Rodríguez alegó que el zaguero “no tenía dónde más pisar” y no sancionó la infracción. A raíz de esa acción, Blooming recusó al árbitro, pero este volvió a dirigir encuentros de la academia poco tiempo después.

El 2024 también estuvo marcado por una nueva polémica: Rodríguez fue suspendido de manera indefinida tras su actuación en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura, entre San Antonio de Bulo Bulo y Bolívar, que terminó con victoria para el equipo del trópico cochabambino (1-0). Su trabajo fue duramente cuestionado por decisiones que influyeron en el resultado.

No es la primera vez que el árbitro enfrenta sanciones. En 2023 también fue apartado temporalmente del arbitraje, aunque volvió a las canchas a los pocos meses.