BMSC reafirma su compromiso con sus colaboradores entregando por segundo año consecutivo “Tu canasta”

2.800 colaboradores del Grupo Mercantil Santa Cruz y sus familias fueron beneficiadas con víveres esenciales que contribuyen a la economía del hogar.

Santa Cruz. –Con el objetivo de velar por el bienestar de sus colaboradores (trabajadores) y contribuir a la economía de sus hogares, el BMSC entregó, por segundo año consecutivo, el beneficio denominado “Tu Canasta”, que consiste en víveres de consumo básico y esencial, de productos de alta calidad, entre los que destacan: arroz, harina, azúcar, quinua, fideos, avena y leche.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso constante del BMSC con los pilares de su cultura organizacional: Orgullo, Bienestar y Desarrollo, los cuales se reflejan en acciones concretas. En esta oportunidad, el Banco ha puesto un énfasis especial en el pilar de Bienestar, brindando beneficios orientados a mejorar la calidad de vida y proteger la economía de todos sus colaboradores.

Como parte de este esfuerzo, el BMSC asumió el 50% del costo total de los productos, mientras que el otro 50% fue cubierto por los funcionarios mediante un descuento en tres cuotas sin interés, facilitando así el acceso a estos productos esenciales.

Compromiso constante con el equipo humano

Este beneficio se suma a un conjunto de iniciativas del BMSC, como ser, las “Ferias de descuentos”, Festival de la Familia y celebraciones como la “Navidad BMSC”, que demuestran que el bienestar de los colaboradores es un eje transversal en la cultura organizacional del Banco, y son fundamentales para fortalecer los lazos entre la institución y los distintos equipos.

“Para mí, entregar este beneficio es mucho más que una acción puntual; es una expresión genuina de nuestro compromiso con el bienestar integral de cada una de las personas que forman parte de esta institución. El cuidado de nuestros colaboradores y de sus familias es un pilar fundamental en la forma en que vivimos nuestra cultura y buscamos la excelencia cada día. Cada paso que damos renueva nuestra promesa de construir un lugar donde podamos crecer profesionalmente, sentirnos valorados y avanzar juntos hacia un futuro más próspero para Bolivia”, expresó Hernán Solares, Vicepresidente de Recursos Humanos.

El Programa de Beneficios diseñados especialmente para todos los colaboradores del Banco Mercantil Santa Cruz, ha contribuido a que el Banco haya sido reconocido, por décimo año consecutivo, como uno de los Mejores Lugares Para Trabajar en Bolivia.

Con 120 años de trayectoria en el mercado financiero boliviano, el BMSC demuestra que la combinación de tradición e innovación en la gestión del talento humano sigue siendo un factor determinante para el éxito organizacional sostenible, consolidándose como el banco privado más grande del país.

Con acciones como esta, el BMSC y el Grupo Mercantil Santa Cruz refuerzan su cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo no solo crecimiento profesional sino también bienestar para sus equipos y sus hogares.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El BMSC cuenta con más de $us 6.321 millones de activos. Depósitos con más de $us 5.139 millones. Una cartera de préstamos de más de $us 4.071 millones, más de un millón de clientes activos y un patrimonio de más de $us 374 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Cuenta con 461 cajeros automáticos y 116 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca Móvil, Banca por Internet y la Plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.

A través de la Fundación Mercantil Santa Cruz – Puedes Creer, que es el brazo social del BMSC, el banco colabora desde hace 13 años con las poblaciones vulnerables, generando un impacto positivo en la comunidad y cambiando la vida de miles de personas. Hasta la fecha, ha transformado la vida de más de 67.000 bolivianos y bolivianas a través de sus programas sociales basados en los pilares de educación, salud y deporte.