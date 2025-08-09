Bolívar mete miedo: 5-0 a Tomayapo y aviso a Cienciano

El cerrojo se rompió en el descuento del primer tiempo. Batallini robó un balón en la mitad de la cancha y asistió a Cauteruccio, quien cedió a Melgar. El volante, tras una gambeta y un vistazo al arco, sacó un derechazo imparable para el 1-0.

Fuente: El Deber

Bolívar firmó una de sus victorias más contundentes del año. Goleó 5-0 a Real Tomayapo en el estadio Hernando Siles, por la fecha 17 del torneo Todos contra Todos, y no solo se mantuvo firme en la pelea por los primeros puestos, sino que se llenó de confianza para su cita internacional del miércoles ante Cienciano por la Copa Sudamericana.

En la primera parte, la Academia fue amplia dominadora, aunque le costó encontrar el camino correcto para romper la resistencia tarijeña. Tonino Melgar, Damián Batallini y Robson Matheus asumieron el rol de conductores, moviendo los hilos del equipo con paciencia y precisión.

El primer aviso serio llegó con una chilena de Batallini, bien ejecutada, que obligó al arquero Alex Arancibia a estirarse para desviarla. La presión celeste no cesaba y cada ataque parecía aproximar el gol.

Martín Cauteruccio, con toda su experiencia, también empezó a pesar en el área rival. El uruguayo, siempre bien posicionado, se mostró como una amenaza constante para los defensores de Tomayapo.

La visita optó por replegarse y apostar al contragolpe. Sin embargo, sus opciones fueron escasas: apenas algunos disparos de larga distancia controlados sin apuros por Carlos Lampe.

Un minuto después, Yomar Rocha desbordó por la derecha y envió un centro que los defensores no lograron despejar. La pelota quedó servida para Cauteruccio, que definió con categoría por encima de Arancibia y puso el 2-0.

En el complemento, la fórmula volvió a funcionar. Dorny Romero desbordó por izquierda y asistió a Cauteruccio, que con zurda anotó el 3-0 y su quinto gol con la camiseta de Bolívar.

La goleada se amplió a los 65 minutos. Tras una serie de rebotes en el área, Romero cazó una pelota suelta y remató cruzado para el 4-0. El Siles ya era una fiesta.

Con el partido definido, Flavio Robatto movió el banco e hizo ingresar a Patricio Rodríguez y Daniel Cataño. El colombiano, junto con Melgar, fabricó la jugada del quinto gol con una pared que terminó en un derechazo del cruceño, desde 25 metros, al ángulo derecho. Golazo y 5-0 definitivo.

Con este triunfo, Bolívar suma 33 puntos y se afianza en el tercer lugar de la tabla, a cuatro unidades de Always Ready y a siete de The Strongest. Tomayapo, en cambio, queda hundido en la decimotercera posición con 13 puntos.

Más allá de la importancia de los tres puntos en el torneo local, el resultado se siente como un envión anímico para el choque copero de este miércoles (18:00) ante Cienciano, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, nuevamente en el Hernando Siles.