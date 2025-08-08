Bolivia anuncia amistoso con la suspendida selección de Rusia en Moscú

El partido se disputará el martes 14 de octubre, según informó la FBF, que gestiona un segundo amistoso para ese mes

El anuncio de la FBF del amistoso entre Bolivia y Rusia. Foto: FBF

La Selección Boliviana de fútbol jugará un partido amistoso frente a Rusia, el martes 14 de octubre, en el estadio Dínamo de Moscú, pese a que el combinado europeo se encuentra suspendido por la FIFA debido al conflicto bélico con Ucrania.

Así anunció este viernes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que adelantó que se gestiona un segundo partido amistoso para la fecha FIFA de octubre.

Después de la conclusión de las Eliminatorias, en septiembre, una nueva ventana de partidos internacionales se abrirá en octubre y la FBF busca darle rodaje a la Verde.

A estos amistosos la Selección Boliviana llegará conociendo si jugará o no el repechaje intercontinental del Mundial 2026. Por el momento y a dos fechas del final, se encuentra a un puesto y deberá ganar a Colombia como visitante y Brasil en El Alto y depender de otros resultados para asegurar su plaza en la repesca.

El partido contra Rusia fue confirmado a pesar de la suspensión que impuso la FIFA a las selecciones de este país en febrero de 2022 por la guerra y la invasión a Ucrania.