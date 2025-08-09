Bolivia aplica más de un millón de dosis de vacunas contra el sarampión

En Bolivia se administraron más de un millón de dosis de vacunas contra el sarampión, informó este sábado el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.

Fuente: lostiempos.com

‎“Tenemos en Bolivia casi 1.060.000 dosis aplicadas, todavía se distribuyen las vacunas en los establecimientos de salud y en los próximos días nos va a llegar otra cantidad de vacunas”, informó el viceministro, citado en un reporte de prensa del Ministerio de Salud.

‎La autoridad instó a la población sumarse a la campaña de vacunación porque es la única forma para evitar más contagios y controlar la enfermedad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

‎Advirtió que los niños sin vacunas tienen una alta posibilidad de contraer la enfermedad y puede desencadenar en mayores complicaciones para su salud.

‎Las vacunas contra el sarampión están disponibles en todo el país, se aplican al año de vida y la segunda dosis a los 18 meses. Por la emergencia sanitaria actual, la segunda dosis se aplica un mes después para proteger a los niños.

‎“Son dos las dosis necesarias para niños y niñas hasta los cinco años y superior a esta edad estamos aplicando una dosis en aquellos casos en los que se desconoce su estado vacunal o si les faltaba completar su esquema de vacunación”, explicó.

‎Enríquez recomendó aplicar las medidas de bioseguridad, como el uso del barbijo, lavado de manos y distancia social, particularmente para el retorno a clases.

‎Las medidas son complementarias para evitar la transmisión del sarampión y de muchas otras enfermedades respiratorias, pero la vacunación es esencial para inmunizar a la población.

‎El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, pero es prevenible con la vacuna disponible de forma gratuita en todos los centros de salud del país.

‎A los niños de 1 a 5 años se les debe administrar la vacuna de la SRP (Sarampión, Rubeola y Paperas) y a los menores de 5 a 14 años, la vacuna SR (Sarampión, Rubeola).

‎Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de garganta, tos o manchas en la cara, la persona debe acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano a su domicilio para un diagnóstico y tratamiento adecuado.