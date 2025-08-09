Bolivia con desafío de brindar seguridad a inversión privada

Los avasallamientos de tierras productivas, así como concesiones mineras, ponen en duda el respeto a la propiedad privada.

Fuente: El Diario

A pesar de ser la segunda economía más riesgosa en la región, Bolivia tiene el desafío de cambiar la figura y brindar todas las garantías al capital privado nacional e internacional para generar empleo y empresas. Las elecciones pueden ser el punto de inflexión.

Las elecciones a realizarse el próximo 17 de agosto, dan señales positivas al contexto mundial y brindan una oportunidad para abrir la economía al mundo, dejando un modelo económico que fracasó y no aprovechó los recursos del gas para transformar Bolivia, según opinión de economistas.

Uno de los indicadores que muestran que Bolivia no es atractiva para el capital externo se refleja en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde señala que el país recibió 10 centavos de 100 dólares, en cifras alcanza a 247 millones.

Riesgo país

“A pocos días de las elecciones nacionales, hay muchas expectativas políticas y económicas de quien será el nuevo presidente y qué tipo de gobierno se instaurará en Bolivia desde noviembre próximo y durante los siguientes cincos años. Esto, sin duda ha tenido también su influencia en el índice de riesgo país de nuestra economía, el cual en las últimas semanas ha reflejado una tendencia a la baja, ante las probabilidades de que entre un presidente de derecha y pro mercado”, sostiene el economista Fernando Romero.

Recuerda que Bolivia inició la presente gestión con un índice de 2.096 puntos al 02 de enero. El valor más alto observado fue el 21 de abril con un dato de 2.242 puntos y hasta lo que va del año el menor índice registrado fue el 21 de julio con 1.449 puntos.

De hecho, al año de la toma militar en la sede de Gobierno, el 26 de junio de 2025, el riesgo país fue de 1.930 puntos. Sin embargo, el punto de quiebre hacia la baja de nuestro índice se visualizó el 11 de julio cuando pasamos de 1.725 a 1.608 puntos.

“Al 06 de agosto, recordando los 200 años de independencia de Bolivia, su riesgo país fue de 1.513 puntos, el cual todavía la posiciona y cataloga como el 2do. país más riesgoso para invertir de todo el continente americano y la región (América Latina y el Caribe). Esto de acuerdo a los últimos datos actualizados y recopilados del EMBI (Emerging Markets Bonds Index), elaborado por JP Morgan”, detalló Romero.

Mientras el consultor financiero Mauricio Ríos García, en su cuenta de X, escribe que “el riesgo país de Bolivia ha caído sistemáticamente en los últimos meses, pero no hay que olvidar que sigue siendo el más alto de toda América Latina, sólo después de Venezuela. Caer en complacencia y pensar que ganar las elecciones será suficiente, sería un grave error”.

“¿Estás seguro de haber cubierto todos los riesgos?, Bolivia está quedando aislada diplomática y financieramente, las elecciones no están cerradas con tantos votos indecisos, blancos y nulos, y aunque ganara la oposición no existen garantías de estabilidad”, advierte en su cuenta @riosmauricio.

Propuestas

Varias propuestas fueron planteadas al gobierno de turno para abrir la economía al mundo y ninguna fue escuchada, como por ejemplo la del sector turismo e industrial, que es la referida a cielos abiertos para mejorar el servicio y que el pasajero decida en qué línea aérea desea viajar, también los empresarios sugirieron una ley de inversiones para mejorar la condiciones y que llegue capital privado, así como una nueva ley de hidrocarburos con incentivos.

Entretanto, el Gobierno creó competencia desleal a través de las empresas públicas que son financiadas por el pueblo boliviano, como la fábrica de papas fritas, que afecta a los emprendedores artesanales, según los comentarios de internautas.

Con datos a agosto de la presente gestión, los países con menos riesgo son: Uruguay (79 puntos), Chile (113 puntos) y Perú (137 puntos); en tanto con mayor riesgo está Venezuela (18.719 puntos), Bolivia (1.513 puntos) y Ecuador (813 puntos).

El riesgo país del mundo es de 279 puntos y de la región de 382 puntos, el promedio regional es de 1.448 puntos, gracias al elevadísimo índice que posee hace mucho tiempo Venezuela. La gran mayoría de los países de la región tiene un riesgo país reducido, por debajo de los 300 puntos. El caso más óptimo fue de la Argentina, que desde octubre de 2024 ha roto la barrera de los 1.000 puntos, con la tendencia clara a la baja, debido a las medidas gubernamentales del gobierno de Milei, sostuvo Romero.

Finalizando este breve análisis, a pesar de ser la 2da. economía menos atractiva para invertir, (…) hay expectativas positivas para Bolivia, lo cual se ha reflejado en la baja de su índice de riesgo país últimamente, ante la atenta mirada de los inversionistas internacionales que tienen la esperanza de un cambio de gobierno que haga más seguro y atrayente llevar sus capitales y empresas a Bolivia, un país que actualmente ofrece todo lo contrario.

