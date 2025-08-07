Bolivia sub-15 no pudo con Perú en Lima

La selección boliviana sub-15 perdió 2-0 ante Perú en un amistoso disputado en Lima. La revancha será este viernes, en el marco de su preparación para el Sudamericano de septiembre en Paraguay.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La selección boliviana sub-15 fue derrotada 2-0 por Perú en un partido amistoso disputado en la ciudad de Lima. El encuentro forma parte de una serie de cotejos internacionales preparatorios para el torneo Sudamericano de la categoría, que se jugará en septiembre en Paraguay.

El equipo nacional, dirigido por el argentino Jorge Perrotta, afronta esta gira como parte fundamental de su proceso formativo. El propio entrenador destacó antes del viaje la importancia de este tipo de experiencias para sus jugadores. “Va a ser la primera gira para ellos, su primer partido internacional como sub-15. La idea es que vivan esa experiencia ahora, para que no la sufran en el Sudamericano”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Verde tendrá la oportunidad de tomarse la revancha este viernes, nuevamente en Lima, cuando dispute el segundo amistoso frente al combinado peruano. El cuerpo técnico espera ver una evolución en el rendimiento de sus dirigidos, más allá del resultado.

Este tipo de encuentros busca foguear a los jóvenes talentos nacionales con miras al principal objetivo del año: llegar con un plantel competitivo al Sudamericano sub-15, certamen en el que Bolivia buscará destacar frente a las potencias del continente.