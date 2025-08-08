Bolivia y Brasil inician la construcción de un puente binacional sobre el río Mamoré

La obra unirá las regiones de Guayaramerín (Beni) y Guajará – Mirim (Rondônia, Brasil) y demandará una inversión de cerca de $us 88 millones

Fuente: Brújula Digital

Los presidentes Luis Arce y Luiz Inácio Lula da Silva, de Bolivia y Brasil, respectivamente, dieron inicio este viernes a la construcción del puente binacional sobre el río Mamoré, que unirá las ciudades de Guayaramerín (Beni) y Guajará – Mirim (Estado de Rondônia, Brasil).

Ambos mandatarios se reunieron en Porto Velho, Rondônia, en compañía de autoridades regionales y gubernamentales.

Esta obra, que tendrá una extensión de 1,2 kilómetros, demandará una inversión de cerca de $us 88 millones, en cumplimiento al Tratado de Petrópolis de 1903.

“Este 8 de agosto, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se lanza oficialmente la construcción del puente binacional Guayaramerín – Guajará – Mirín, una obra esperada por más de 120 años”, informó la Gobernación del Beni, en sus redes sociales.

Arce, en su discurso, dijo que esta obra fue esperada por décadas, para facilitar el traslado de personas y mercadería, de un punto a otro.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo ayer que la Cancillería de Brasil extendió una invitación al presidente Arce.

“El Estado de Brasil, a través del presidente Lula Da Silva, está invirtiendo 430 millones de reales que, es aproximadamente 88 millones de dólares, para la construcción (…). Este viernes, se va a dar el orden de proceder, en Rondônia, para lo cual hemos sido invitados”, afirmó.