Bolivia y Venezuela reafirman lazos de hermandad, solidaridad y cooperación en temas energéticos y científicos

Por el Bicentenario de Bolivia, la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y cuna de la libertad americana, se vistió de gala para conmemorar los 200 años de la independencia del país.

Fuente: ABI

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yvan Gil, sostuvieron un encuentro en el que reafirmaron los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación en temas energéticos y científicos, entre ambos países.

“En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de nuestra amada Bolivia, sostuvimos un grato encuentro con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el hermano Yvan Gil, con quien reafirmamos nuestros lazos de hermandad, solidaridad y cooperación en temas energéticos y científicos entre nuestros pueblos hermanos. Mediante él enviamos un fraternal saludo al hermano presidente Nicolás Maduro”, escribió Arce en sus redes sociales.

“La ciudad acogió los actos oficiales del Bicentenario, en una jornada marcada por el fervor patrio y la presencia de autoridades nacionales, organizaciones sociales y delegaciones internacionales”, destacó la Cancillería el miércoles.

En ese marco, el presidente Arce se reunió con autoridades de diferentes países que visitaron Bolivia, además de la autoridad de Venezuela, con el representante Especial del Gobierno Chino para Asuntos Latinoamericanos y Caribeños, Qiu Xiaoqi, entre otros.