Bomberos sofocan incendio en Reserva Nacional Kewiña de Colomi

Una rápida y efectiva intervención militar logró contener un incendio forestal registrado en la Reserva Nacional Kewiña 1, ubicada en el municipio de Colomi, departamento de Cochabamba.

Fuente: ABI

El Ministerio de Defensa informó que en el marco del Plan de Operaciones “En Defensa de la Vida y el Medio Ambiente”, se desplegó a una Unidad de Respuesta a Emergencias con 2 instructores y 30 soldados del Regimiento de Infantería 26 “Mariscal Azurduy”.

El siniestro, que representaba un riesgo de propagación en zona de reserva natural, fue mitigado tras un trabajo coordinado de personal militar capacitado como bomberos forestales, quienes contaban con herramientas, equipos de apoyo y protocolos de seguridad para este tipo de emergencias.

El fuego fue controlado y extinguido sin que se reporten daños mayores a la biodiversidad ni afectaciones a las comunidades cercanas.

