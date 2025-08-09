Brasil da luz verde para iniciar la construcción del puente sobre el río Mamoré para conectar con Beni

Esta infraestructura conectará a las poblaciones de Guayaramerín (Bolivia) con Guajará-Mirím (Brasil). La construcción se da en el marco del tratado de paz firmado entre ambos países hace 122 años

[Foto: ABI] / Arce estuvo en Porto Velho, Brasil, durante la firma de la orden para iniciar la construcción de la infraestructura vial Fuente: UNITEL

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estuvieron presentes en la firma del contrato para la construcción de un puente sobre el río Mamoré que conectará a las poblaciones de Guayaramerín (Beni) y Guajará – Mirim (Rondônia). La construcción de esta infraestructura está establecida en el tratado de paz entre ambos países que fue firmado hace 122 años.

“Para Bolivia, estas obras constituyen un homenaje a nuestro Bicentenario. Bolivia, el miércoles pasado, cumplió 200 años de su independencia”, expresó Arce, invitado del presidente Lula da Silva al acto realizado en Porto Velho y que materializa un acuerdo firmado hace más de un siglo.

Esta infraestructura se construye en el marco del tratado de Petrópolis con el que ambos países firman la paz. En el documento se establecía que Bolivia cedía 190.000 kilómetros de territorio en favor de Brasil, que se comprometía a pagar a Bolivia 2 millones de libras esterlinas, construir un ferrocarril.

“El ferrocarril no se concluyó y el Puente Binacional de Guayaramerín apareció como una compensación”, señala una nota de la Vicepresidencia de Bolivia.

De esta manera este viernes el Gobierno de Brasil firmó el convenio de orden de servicio para la construcción del anhelado Puente Binacional sobre el río Mamoré.

El puente binacional tendrá una extensión de más de 1.200 metros y su construcción tomará cerca de tres años. Garantizará la navegabilidad sobre el río Mamoré y conectará a las regiones amazónicas de Guayaramerín, en el departamento de Beni, y Guajará – Mirín, en Brasil.

“Hoy es un día especial para el pueblo boliviano porque se hace realidad un sueño añorado, como es la construcción de este puente Guayaramerín (Beni) y Guajará – Mirim (Rondonia). Esta obra, más allá de la infraestructura, es un símbolo de integración que fortalecerá nuestra relación con Brasil, es una relación de hermandad entre dos países, entre dos pueblos”, destacó Arce.

La construcción del puente fue esperada por mucho tiempo en el departamento boliviano de Beni, el cual ve en éste una oportunidad para acelerar su desarrollo y progreso.

Al gradecer a su homólogo brasileño por honrar los compromisos bilaterales asumidos, Arce aseguró que, a diferencia de otras naciones, que levantan muros, los pueblos de Bolivia y Brasil construyen puentes de integración.

“Esta obra de infraestructura vial no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro hermano presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien en esta sugestión está destinando una inversión de 429 millones de reales, y que hoy está permitiendo la firma de la orden de servicio para la construcción del puente sobre el río Mamoré”, destacó.

La edificación del puente binacional se ejecutará en dos etapas, una que incluyó la elaboración de los proyectos básicos ejecutivos y la segunda de ejecución de obras.

Arce comprometió la participación activa de Bolivia en la consolidación de la obra para afianzar más la integración de dos “pueblos hermanos”.

En ese camino, instó a la Comisión Mixta Brasilero-Boliviana trabajar en tiempo y materia para que la empresa constructora logre finalizar un puente moderno y con proyección al futuro en beneficio de ambos pueblos.

Fuente: UNITEL