Brigadas intensifican vacunación y control del sarampión en comunidades menonitas de Santa Cruz

Fuente: UC/MSyD

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), y en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Santa Cruz, puso en marcha un plan integral de vigilancia, control y vacunación específicamente en las colonias menonitas donde se concentra más del 50% de los casos de contagios en el departamento.

Desde el lunes hasta este viernes, las brigadas técnicas ingresaron a las colonias menonitas para vacunar contra el sarampión y reforzar la vigilancia epidemiológica. El trabajo incluyó el seguimiento de contactos, censos poblacionales y la búsqueda activa de nuevos casos sospechosos.

A la fecha, se reporta en el país, 243 casos en ocho departamentos: Santa Cruz (204); La Paz (13), Cochabamba (7); Potosí (6); Chuquisaca (4); Oruro (4); Beni (4); y Pando (1).

De 204 casos reportados en el departamento de Santa Cruz, al menos 121 corresponden a contagios registrados donde existen colonias menonitas distribuidas en nueve municipios: Cabezas (18), El Puente (12), San Ignacio de Velasco (21), Cuatro Cañadas (14), Pailón (27), San Miguel de Velasco (1), Charagua (15), San José de Chiquitos (12) y San Julián (1).

“Recordar que tenemos un 50% de los casos se encuentran pues producto de la transmisión en comunidad menonita. Hay un 1% de los de otra iglesia y un 49% en la población en general (…). Conociendo que hay un 50% de los casos en estas colonias, se han procedido a hacer reuniones con los líderes de estas comunidades para podernos permitir trabajar en las mismas”, señaló el Viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enriquez.

Por ello el plan contempló bloqueo vacunal en zonas con casos positivos y campañas preventivas en comunidades aún libres de la enfermedad. Se evaluó el avance de la cobertura por colonia y se ajustaron cronogramas para cerrar brechas de vacunación de manera progresiva. Paralelamente, se articuló acciones con autoridades municipales, educativas y comunitarias para garantizar el ingreso del personal de salud y abarcar la mayor cantidad.

“Es un equipo multidisciplinario, integrado principalmente por personal de salud con amplia experiencia en vacunación. Con ellos se ha trabajado, primero, en socializar la información —proceso que ya se inició en una reunión previa con los líderes— y ahora en informar directamente a los miembros de cada comunidad sobre los beneficios de la vacunación. Además, se les explica cuáles pueden ser las secuelas que el sarampión podría dejar en los niños y en la población afectada”, informó el Viceministro.