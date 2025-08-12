Caen seis sujetos sindicados de abigeato en poder de restos de reses robadas; quemaron sus vehículos

Fuente: Unitel

Un nuevo caso de abigeato fue denunciado este martes en la colonia menonita Swift Current, en la carretera a Río Grande, en la Brecha 4. De acuerdo con el reporte preliminar del caso, fueron comunarios los que interceptaron a al menos seis sujetos en poder de tres vacas lecheras robadas.

Los aprehendidos fueron golpeados por los afectados antes de ser entregados a la Policía y tras evidenciarse que los sujetos habían faneado a los animales, carne que habían subido a dos motorizados en los que se halló la evidencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los sospechosos fueron llevados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio cruceño de La Guardia, donde serán sometidos a la Justicia.

Además, los vehículos en los que se desplazaban los delincuentes fueron quemados en el lugar del hecho.

Según los testimonios de los lugareños, este no es el primer caso de abigeato que se registra en la zona. Los comunarios exigen que la justicia sea severa con los delincuentes.

La Policía investiga el caso para determinar las circunstancias del robo y llevar a todos los responsables ante la Justicia.