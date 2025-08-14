Can antidroga “Xhira” descubre marihuana oculta entre mandarinas

En una operación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, un can detector identificó cargamento de marihuana camuflado en un vehículo interprovincial.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha realizado una importante incautación de marihuana. Este operativo se llevó a cabo en el puesto de control de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), ubicado en la carretera que conecta Cochabamba y Santa Cruz.

Durante esta intervención, el can detector llamado “Xhira” jugó un papel crucial. Este perro especializado detectó un cargamento sospechoso en un vehículo de transporte público interprovincial. Al inspeccionar el automóvil, “Xhira” marcó una conservadora que contenía mandarinas.

Los agentes de la Felcn decidieron abrir el recipiente y, al hacerlo, encontraron ocho paquetes tipo ladrillo. Estos estaban envueltos con cinta adhesiva transparente y ocultaban una hierba verdusca. Tras realizar una prueba de campo, se confirmó que se trataba de marihuana.

Investigación en curso

Aunque la Policía no especificó la cantidad exacta de droga incautada, sí confirmó que el caso ha sido remitido al Ministerio Público. Esto permitirá iniciar una investigación para determinar tanto la procedencia como el destino del cargamento interceptado.

Uso de canes detectores

El uso de canes especializados, como “Xhira”, ha demostrado ser efectivo en la detección de cargamentos camuflados. Estos perros han ayudado a identificar drogas ocultas en alimentos, equipajes y otros objetos, contribuyendo así a la lucha contra el narcotráfico en el país.

