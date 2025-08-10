Cancillería agradece a la comunidad internacional por acompañar el Bicentenario de Bolivia

Saluda los “numerosos mensajes de felicitación y las muestras de afecto recibidas, así como por las conmemoraciones realizadas por nuestras representaciones diplomáticas en el exterior”

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este domingo su profundo agradecimiento a las delegaciones de países hermanos, así como a los organismos regionales e internacionales, que acompañaron la celebración del Bicentenario de la independencia de Bolivia, el 6 de agosto, en la ciudad de Sucre.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más profundo agradecimiento a las delegaciones de países hermanos, así como a los organismos regionales e internacionales que el pasado 6 de agosto nos honraron con su presencia en la histórica celebración del Bicentenario de nuestra Independencia”, refiere un comunicado emitido por la Cancillería.

Destacó que este acompañamiento fraterno y solidario reafirma los lazos de amistad, respeto y cooperación que Bolivia cultiva con la comunidad internacional.

También saludó los “numerosos mensajes de felicitación y las muestras de afecto recibidas, así como por las conmemoraciones realizadas por nuestras representaciones diplomáticas en el exterior en honor a los 200 años de vida independiente de nuestra nación”.

Un total de 102 representantes diplomáticos, junto con delegados de organismos internacionales, autoridades nacionales, departamentales, organizaciones sociales y sindicales participaron de las ceremonias conmemorativas, en respuesta a la invitación del Gobierno boliviano.

Delegaciones de alrededor de 40 países y organismos internacionales participaron de la jornada conmemorativa, destacando la presencia de naciones hermanas de América Latina, Asia, África, Europa y Oceanía.

Entre las figuras destacadas estuvieron la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. No llegaron los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y de Paraguay, Santiago Peña, como se había anunciado inicialmente.