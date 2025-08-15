Candidatos podrían ser inhabilitados por motivar al voto en redes sociales

Vulnerar el periodo de prohibición de propaganda y las disposiciones del reglamento electoral podría conllevar una multa equivalente a 20 salarios mínimos; es decir, más de 55.000 bolivianos

Desde el jueves rige en el país el periodo de silencio electoral, periodo previo a la votación en el que se prohíbe cualquier acto de propaganda electoral y cualquier acto de proselitismo, con la finalidad de que la ciudadanía reflexione de manera libre, sin ningún tipo de presiones.

Algunas de estas prohibiciones se estarían incumpliendo por parte de algunos candidatos ya identificados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca. Mauricio Del Río, presidente de esta institución, informó en Correo del Sur Radio que desde la pasada jornada iniciaron trabajos de monitoreo y rastreo de estas actividades no permitidas. Lo hicieron en coordinación con la Policía Boliviana, la Fiscalía Departamental y jueces electorales.

Este viernes, el TED prevé recibir un informe por parte del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) “y se van a tomar las acciones que correspondan dentro al reglamento”, relacionado con la publicidad de los frentes en carrera en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos.

Vulnerar el periodo de prohibición propaganda y las disposiciones del reglamento electoral podría conllevar una multa equivalente a 20 salarios mínimos; es decir, más de Bs 55.000. Del Río precisó que existen varias denuncias en redes sociales sobre candidatos que estarían incumpliendo el reglamento.

Por estas acciones, los candidatos pueden ser inhabilitados. “No entiendo por qué, sabiendo que existe un reglamento que habla de esto, y ha sido socializado, los candidatos siguen incumpliendo”, concluyó Del Río.