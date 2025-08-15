CAO pide al nuevo gobierno atender demandas pendientes desde hace dos décadas

El sector agropecuario alerta que la campaña de invierno está en riesgo y reclama seguridad jurídica, biotecnología y libre mercado para superar la crisis.

Fuente: Gigavisión

Rodrigo Suárez, segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresó su expectativa de que el próximo gobierno asuma una visión de país distinta y reconozca al sector agropecuario como una alternativa viable para superar la crisis económica que atraviesa Bolivia.

El dirigente recordó que las demandas del sector llevan más de 20 años sin respuesta e incluyen seguridad jurídica, incorporación de biotecnología, apertura a un libre mercado e incentivos a la producción, entre otros puntos clave.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Suárez advirtió que el agro vive una crisis profunda, agravada por lo que calificó como “medidas parche” que generan un clima de completa incertidumbre. Alertó, además, que la campaña de invierno corre riesgo debido a la falta de combustible, lo que podría afectar seriamente la producción.