Capturan a 14 personas que tenían sello rojo de Interpol durante la jornada electoral

Desde la Organización Internacional de Policía Criminal – Interpol se informó que durante este domingo de elecciones, se llevó a cabo 14 aprehensiones de personas que tenían sello rojo y las cuales estaban desplegadas en diferentes ciudades del país.

“Se ha aprehendido a 14 personas en las ciudades de Potosí, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija”, indicó el coronel Juan Carlo Bazoalto, director nacional de Interpol.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Policía Boliviana] / Personal policial se desplazó por diferentes recintos de votación

De acuerdo al titular de esta unidad policial, los efectivos se desplegaron por los diferentes recintos de votación para dar cumplimiento con las aprehensiones a mandamientos de condena de aquellos que se encontraban con sello rojo en su sistema.

Se conoce que el personal de Interpol fue alertado cuando las personas que eran buscadas, pretendían emitir su voto.