Capturan a 14 personas que tenían sello rojo de Interpol durante la jornada electoral

Capturan a 14 personas que tenían sello rojo de Interpol durante la jornada electoralCategorías Seguridad, VideosEtiquetas , Elección Presidencial 2025 18/08/2025 El informe lo brindó el director nacional de Interpol el cual afirmó que las capturas se registraron en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y La Paz. <br /> <br /> Fuente: Unitel eju.tv Desde la Organización Internacional de Policía Criminal – Interpol se informó que durante este domingo de elecciones, se llevó a cabo 14 aprehensiones de personas que tenían sello rojo y las cuales estaban desplegadas en diferentes ciudades del país. "Se ha aprehendido a 14 personas en las ciudades de Potosí, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija", indicó el coronel Juan Carlo Bazoalto, director nacional de Interpol. [Foto: Policía Boliviana] / Personal policial se desplazó por diferentes recintos de votación De acuerdo al titular de esta unidad policial, los efectivos se desplegaron por los diferentes recintos de votación para dar cumplimiento con las aprehensiones a mandamientos de condena de aquellos que se encontraban con sello rojo en su sistema. Se conoce que el personal de Interpol fue alertado cuando las personas que eran buscadas, pretendían emitir su voto. Tras su captura, se dio lugar de poner a estas personas a disposición de las autoridades competentes, mientras que otros fueron remitidos a diferentes cárceles del país. "Los mismos ya fueron puestos a conocimiento de las autoridades solicitantes, como también fueron trasladados a los centros penitenciarios de acuerdo al mandamiento de condena que tenían cada uno de ellos", aclaró. Según Bazoalto, la mayoría de los aprehendidos tenían condenas o estaban siendo buscados por delitos de tipo sexual. Asimismo, se logró capturar a un sujeto que estaba siendo buscado en el vecino país de Perú. "Tenemos una persona que se ha ejecutado de mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, una persona de nacionalidad boliviana que era buscado en el país del Perú", agregó.