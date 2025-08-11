Capturan, golpean y queman la moto de dos presuntos ladrones armados en Sacaba

La tensión se apoderó del sector de Canal Pata del municipio de Sacaba en Cochabamba, cuando vecinos, hartos de la inseguridad, interceptaron, golpearon y redujeron a dos presuntos delincuentes que huían a bordo de una motocicleta, la cual fue incendiada en plena calle.

Según relataron los testigos, minutos antes los sospechosos habrían ingresado a una vivienda, armado con dos pistolas y otras herramientas, presuntamente para cometer un robo. Incluso, vecinos denunciaron que los sujetos portaban carne envenenada para neutralizar a los perros guardianes.

“Se escucharon disparos. La gente salió, los interceptó y los agarró. Nos cuesta conseguir nuestras cosas y ellos vienen a quitárnoslo”, dijo un vecino que participó en la captura.

Víctimas de atracos anteriores reconocieron a los sospechosos como los mismos que, semanas atrás, habrían asaltado viviendas en la zona. Una mujer aseguró que uno de ellos la apuntó con un revólver en un robo frustrado:“Era el mismo hombre que me amenazó hace una semana. Cortaron la luz de mi casa, me apuntaron y me ordenaron entrar. Reconozco la pistola”, afirmó.

Otra vecina relató que hace tres semanas sufrió el robo de televisores y otros bienes. En esa ocasión, los delincuentes también habrían efectuado disparos para escapar. En el lugar, la Policía y ambulancias evacuaron a los sospechosos, quienes presentaban lesiones por la golpiza. Entre las evidencias incautadas se encontraron dos armas de fuego, cuchillos, una pata de cabra y carne cruda en bolsas.

Vecinos reclaman mayor presencia policial en la zona, advirtiendo que la falta de patrullajes permite que los delincuentes actúen a plena luz del día y con alto grado de violencia. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba inició las investigaciones para determinar la implicación de los aprehendidos en otros robos registrados en las últimas semanas.