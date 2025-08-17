Carlos Mesa: “El trabajo del TSE es fundamental y crucial para la credibilidad del proceso”

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, participó del proceso electoral ejerciendo su derecho al voto este domingo, día de los comicios generales.

“Somos respetuosos del voto, somos partícipes de manera masiva de votar”, dijo a tiempo de invitar a la población a que asista a los distintos recintos electorales para sufragar.

Remarcó que en todo proceso electoral, y más en el que se desarrolla este 17 de agosto, es importante y trascendental el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe dar tranquilidad a la población sobre los resultados.

“El trabajo del TSE es fundamental y crucial para la credibilidad del proceso”, dijo Mesa ante los medios de comunicación.