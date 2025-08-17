Carlos Mesa: “El trabajo del TSE es fundamental y crucial para la credibilidad del proceso”Categorías Política, VideosEtiquetas , Elección Presidencial 2025 17/08/2025 “Somos respetuosos del voto”, dijo Carlos Mesa tras sufragar en su recinto electoral. Destacó la relevancia que tiene el trabajo del TSE en el proceso democrático <br /> <br /> Fuente: Unitel [Foto: APG] / Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, participó con su voto en las elecciones 2025 El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, participó del proceso electoral ejerciendo su derecho al voto este domingo, día de los comicios generales. eju.tv “Somos respetuosos del voto, somos partícipes de manera masiva de votar”, dijo a tiempo de invitar a la población a que asista a los distintos recintos electorales para sufragar. Remarcó que en todo proceso electoral, y más en el que se desarrolla este 17 de agosto, es importante y trascendental el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe dar tranquilidad a la población sobre los resultados. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “El trabajo del TSE es fundamental y crucial para la credibilidad del proceso”, dijo Mesa ante los medios de comunicación. Añadió que se debe esperar que el voto sea el que defina y establezca un resultado más allá de los candidatos y “en función de conseguir gobernabilidad y estabilidad en la próxima gestión”.