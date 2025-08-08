Cierres de campaña de alianza Unidad en el eje troncal serán entre este viernes y el miércoles 13 de agosto

La alianza Unidad comenzará sus cierres de campaña desde este viernes 8 y se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto con miras a las elecciones generales del 17 de agosto

Leyla Mendieta Cruz

Fuente: Unitel

La alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina a la Presidencia, realizará sus cierres de campaña entre este viernes y el miércoles 13 de agosto en el eje troncal del país.

Según la información brindada por Gary Prado, vocero del frente, esta jornada será la actividad en Cochabamba donde habrá una caravana; mientras que el sábado 9 se realizará el acto en el Cambódromo en Santa Cruz y el miércoles 13 habrá dos eventos similares, uno en La Paz y otro en El Alto.

Prado detalló que en Santa Cruz las actividades comenzarán a las 17:00 con una feria y kermés de emprendedores mientras que el acto central, en los que está el discurso de Doria Medina, será desde las 20:00.

[Foto: RRSS alianza Unidad] / El postulante a la Presidencia, Samuel Doria Medina, estuvo en Beni realizando caravanas