Cierres de campaña de alianza Unidad en el eje troncal serán entre este viernes y el miércoles 13 de agosto

La alianza Unidad comenzará sus cierres de campaña desde este viernes 8 y se extenderá hasta el miércoles 13 de agosto con miras a las elecciones generales del 17 de agosto
Leyla Mendieta Cruz
Fuente: Unitel
La alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina a la Presidencia, realizará sus cierres de campaña entre este viernes y el miércoles 13 de agosto en el eje troncal del país.
Según la información brindada por Gary Prado, vocero del frente, esta jornada será la actividad en Cochabamba donde habrá una caravana; mientras que el sábado 9 se realizará el acto en el Cambódromo en Santa Cruz y el miércoles 13 habrá dos eventos similares, uno en La Paz y otro en El Alto.
Prado detalló que en Santa Cruz las actividades comenzarán a las 17:00 con una feria y kermés de emprendedores mientras que el acto central, en los que está el discurso de Doria Medina, será desde las 20:00.
[Foto: RRSS alianza Unidad] / El postulante a la Presidencia, Samuel Doria Medina, estuvo en Beni realizando caravanas
El 13 de agosto es la fecha límite para realizar actos de campaña. A partir del día siguiente regirá el silencio electoral hasta el día de las elecciones, el 17 de agosto.
Segundo debate
Como parte de las actividades electorales previas, el martes 12 será el segundo debate presidencial organizado por Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB). Esta vez los ejes temáticos son economía, salud, educación y seguridad ciudadana.
Son ocho los frentes que están en carrera electoral y que participaron del primer debate del TSE:
– alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina
– Libre, de Jorge Tuto Quiroga
– Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, de Manfred Reyes Villa
– Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz
– Alianza Pueblo, de Andrónico Rodríguez
– Movimiento Al Socialismo (MAS), de Eduardo Del Castillo
– La Fuerza del Pueblo, con Jhonny Fernández
– Libertad y Progreso – ADN (Acción Democrática Nacionalista), con Pavel Aracena.
