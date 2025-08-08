Círculo de Mujeres Periodistas expresa su apoyo a presentadora Bellido tras tensa entrevista con ministro Novillo

En una entrevista de la noche del 6 de agosto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, perdió los cabales y protagonizó un momento de tensión con la periodista de Red Uno, Cecilia Bellido, luego de ser consultado sobre el tema del gas y de las regalías.

La tensión se vivió la noche del miércoles, en una entrevista con la Red Uno. Foto: Captura

Fuente: Brújula Digital / La Paz, Bolivia

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz expresó su apoyo a la conductora de televisión Cecilia Bellido, quien, durante una entrevista al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue increpada por la autoridad ante una consulta sobre los hidrocarburos.

“Expresa su firme y absoluto respaldo a la colega periodista y abogada Cecilia Bellido, conductora del programa Que No Me Pierda de Red Uno, quien desempeñó su labor periodística con responsabilidad, ética, social y profesional, investigando e indagando hechos de interés público conforme a los principios que rigen el ejercicio del periodismo”, señala el pronunciamiento.

El hecho

La noche del 6 de agosto, Bellido entrevistó a Novillo —a distancia— sobre la gestión del MAS y el mensaje del presidente del Estado, Luis Arce.

Novillo resaltó que se había nacionalizado el gas, la conductora complementó: “No hay gas, no hay regalías”. El titular de Defensa replicó: “¡Cómo que no!” y Bellido añadió: “Pero las regalías por el gas han bajado, ministro”.

“Le pregunto como periodista y como boliviana, ¿a cuánto tenemos el PIB en este momento?”, dijo la autoridad y Bellido le pidió que no se enfrente a ella e intentó reiterar su pregunta, pero el ministro no dejó de hablar, tomó agua y apuntó con el dedo. “Le voy a decir algo, ¿sabe cuánto es el PIB?”, insistió la autoridad.

La periodista le recordó que era ella quien realizaba las preguntas. Novillo, sin dejar de interrumpir y señalar con el dedo índice, la acusó de intentar “tapar todas las conquistas sociales que en los 20 años hemos logrado para el beneficio de la sociedad”.

“Permítame ministro, creo que usted ya me está faltando el respeto. Es una fecha especial, le estoy haciendo una pregunta, si usted no puede responder y me va a comenzar a interrogar a mí, entonces no podemos seguir hablando”, dijo Bellido, mientras Novillo seguía sin dejar de acusar y de indicar que los medios no dejan explicar y cortan las intervenciones.

El Círculo de Mujeres Periodistas recordó: “Toda manifestación de maltrato, descalificación o actitud hostil hacia quienes ejercen el periodismo no solo es inaceptable, sino que vulnera profundamente los principios democráticos y el derecho a la libertad de expresión”.

Además, afirmó que aquellas personas que ejercen un cargo público, como Edmundo Novillo, están “obligadas a responder con respeto, claridad y probidad a las demandas legítimas de la ciudadanía y de la prensa”.