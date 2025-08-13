COB advierte que no permitirá el ingreso de la «derecha fascista» y llama a la resistencia popular

A poco de las elecciones generales, la Central Obrera Boliviana (COB) se ha declarado en emergencia y anunció que no permitirá el ingreso de la derecha fascista y llamó a la resistencia para defender conquistas sociales.

La posición fue anunciada mediante un pronunciamiento al pueblo boliviano, que se hizo conocer este miércoles, en la sede de la COB a la cabeza de su ejecutivo Juan Carlos Huarachi.

“No permitiremos el ingreso de la derecha fascista ni que los politiqueros pretendan nuevamente saquear nuestras riquezas naturales, para ello debemos preparar y organizar la resistencia popular para defender todas las conquistas sociales de los trabajadores”, dice el pronunciamiento.

Pidió que el 17 de agosto, mediante el voto, se recupere “la dignidad del pueblo boliviano”, que la COB considera que “por esencia es de izquierda y socialista”.

Huarachi reconoció que pudieron haber tenido errores, pero enfatizó que «lo más importante es no perder nuestra esencia de lucha revolucionaria y de hombres de izquierda de ideología socialista”.

Recalcó el pedido de que se unifique la izquierda, en particular refiriéndose a los candidatos Eduardo Del Castillo y Andrónico Rodríguez. Según la COB, la derecha tendría “intenciones dañinas de anular leyes nacionales en favor de los trabajadores, en favor de los más humildes”.

El ejecutivo de los mineros asalariados, Andrés Paye, llamó a cerrar filas en defensa de los recursos naturales.

“No vamos a permitir que los recursos como es el litio y demás ya sean negociados, carajo, por esos malditos vendepatrias y sobre todo por quienes realmente en otrora y hoy en día, disfrazados de cordero, disfrazados de populistas ,vienen a querer engañarlos”, agregó Paye.

Huarachi pidió que haya transparencia en las elecciones y aseveró que respetarán al ganador, aunque insistió en el llamado a la unidad y consciencia del pueblo.