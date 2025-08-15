Cochabamba: incendio en el Parque Nacional Carrasco fue sofocado tras trabajo de brigadas

El incendio forestal en el Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, fue sofocado este viernes, informó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López.

<br /> <br />

“Hoy se pudo evidenciar que el incendio fue controlado gracias al trabajo del Sernap Carrasco y de comunarios que desplegaron tres brigadas forestales. Tras el reconocimiento del lugar, se constató que no existen líneas activas de fuego”, indicó López.