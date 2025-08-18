Cochabamba llega al 99%: TED realiza cómputo en vivo desde Tiquipaya

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que, tras concluir con éxito la jornada de votación del domingo 17 de agosto, se dio inicio a la segunda jornada de trabajo en el Centro Departamental de Cómputo de Tiquipaya, con la Sala Plena debidamente instalada desde las 08:30 de este lunes 18 de agosto.

La jornada electoral se desarrolló en un clima participativo, donde las y los electores del departamento ejercieron su derecho al voto en la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025, demostrando su compromiso con la democracia boliviana.

Hasta la madrugada del lunes se había recibido el 97% del material electoral, proveniente incluso de municipios alejados y zonas de difícil acceso, como las comunidades yuqui y yuracaré de la circunscripción especial 02. Todo el material arribó sin observaciones, cumpliendo los estándares de custodia establecidos.

El Centro Departamental de Cómputo cerró su primera jornada a las 00:15 del lunes con un total de 274 actas computadas de las 6.346 mesas habilitadas, equivalente al 4,31% de avance departamental.