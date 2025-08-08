Cochabamba: Se normalizan las clases en los municipios de Omereque y Sacaba

Ambos municipios se encontraban con clases a distancia por al menos dos semanas debido a los casos de sarampión, sin embargo, autoridades aclaran que la situación está controlada

Jurgen Guzmán

Fuente: Unitel

“Conjuntamente con Sedes coordinando, quienes no han confirmado con la situación controlada en el municipio de Omereque con el contagio del sarampión, hemos retornado a clases presenciales en este distrito”, señaló Edgar Veizaga, director de Educación, en contacto telefónico con UNITEL.

De acuerdo a la información, la decisión fue asumida tras una evaluación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Desde la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba han confirmado que los estudiantes del municipio de Omereque retornan a clases presenciales desde este viernes, luego de dos semanas de haber cumplido labores escolares a distancia ante la confirmación de un caso de sarampión en la región.

La autoridad de educación aclaró que los casos fueron controlados tanto en el municipio de Sacaba como en Omereque por lo que la decisión de volver a las aulas fue de manera conjunta.

“Lo propio en el municipio de Sacaba, se ha tomado esa determinación desde ya de pasar de forma presencial desde el anterior lunes”, manifestó.

Según Veizaga, fueron los padres de familia quienes hicieron la solicitud ya que no estaban del todo de acuerdo que se pases clases a distancia.

“Había una exigencia a través de las padres familia, pero lo que hemos tomado en cuenta es la recomendación de s la situación que también está controlada, de los contagio de sarampión”, agregó.

Sin embargo, se aclaró que las unidades educativas deberán reforzar las medidas de bioseguridad para evitar el rebrote de la enfermedad, por lo que los alumnos deberán asistir a clases portando barbijo y alcohol en gel.