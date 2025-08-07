Colombia: Así fue la masiva jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe

Enfrentamientos entre seguidores y opositores de Álvaro Uribe en Cali

Durante la movilización ciudadana realizada en Cali, se presenció un encontrón entre simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez y opositores del exmandatario.

Durante los hechos, las autoridades separaron a los manifestantes, para evitar que la situación violenta se extienda.

No obstante, en redes sociales, varios internautas aseguran que no se tratarían de ciudadanos en desacuerdo con el expresidente, sino que se trataría de personas que cumplen con un tipo de estereotipo prejuicio sobre los seguidores del actual mandatario de los colombianos.

Las marchas se vieron empañadas tras una pelea entre simpatizantes y opositores a Uribe

En Cali, marcha de Uribe se mezcló con llegada de la Vuelta a Colombia

Según reportó el diario El País de Cali, la manifestación a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó hasta la plazoleta Jairo Varela (centro de Cali). Sin embargo, en este sitio se tenía prevista la llegada de la etapa 7 de la Vuelta a Colombia 2025.

En imágenes difundidas por el citado medio de comunicación, se observa como los ciclistas, tras cruzar la línea de meta, quedan en medio de los seguidores del exmandatario colombiano.

Marcha en Bogotá: asistentes llegaron a la Plaza de Bolívar

La lluvia no fue impedimento para que los ciudadanos que atendieron el llamado del Centro Democrático en Bogotá manifestaran su inconformidad con la decisión judicial contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Durante el recorrido, se observaron varios asistentes con prendas de vestir y objetos alusivos a la defensa del exmandatario colombiano. Desde sombreros aguadeños hasta pancartas y banderas de Colombia, se mostraron en las movilizaciones realizadas en el centro bogotano.

Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, lideró marchas en Estados Unidos

Desde Miami (sur de Florida, Estados Unidos), el empresario Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estuvo presente en las movilizaciones de respaldo a su padre, tras la decisión de la jueza Sandra Heredia, en la que fue condenada por doce años en prisión domiciliaria.

“Ayer ya uno de los candidatos de Petro salió a decir que no solamente había que meter preso a Uribe, sino que había que quitarle el celular. Entonces, gracias a ustedes y firmes en esta lucha, gracias al comisionado, gracias a las autoridades americanas y a pedirles que nos sigan apoyando, que no nos dejen solos y que investiguen al heredero de las Farc”, expresó.

Primer reporte de la Policía Nacional

Sobre las 11:15 del jueves 7 de agosto, la Policía Nacional de Colombia entregó el primer reporte de la jornada de movilizaciones que se adelantan en el territorio colombiano, a raíz de la reciente condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

Desde el Puesto de Mando Unificado en Bogotá, las autoridades reportan 18 concentraciones a nivel nacional. Además, detallaron que las movilizaciones se desarrollan en 21 departamentos.

Movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe en Medellín

Políticos marcharon a favor de Álvaro Uribe

Varios dirigentes políticos del país participaron en las movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, señaló que al líder natural del Centro Democrático se le ha dado un trato de “preso político”.

“Venimos a apoyar la inocencia del presidente Uribe, a quien lo consideramos como un preso político de la justicia colombiana. Este hombre le devolvió la esperanza al país, y hoy recibe en retribución, injusticia, persecución y daño a su buen nombre”, declaró a La FM de RCN Radio.

Además, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, que se vio con un chaleco antibalas, también se pronunció sobre la realización de las movilizaciones en el país.

“Hoy le pasó a Álvaro Uribe, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta es una voz de protesta y este es un mensaje a los colombianos. En el 2026 Petro se va del poder”, dijo Garrido a los medios de comunicación.

La movilización en Bogotá se realiza entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar

Marchas en el Eje Cafetero

A pesar de las lluvias registradas en la mañana del jueves 7 de agosto, en Manizales, Pereira y Armenia también se sumaron a la convocatoria del Centro Democrático para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En videos divulgados en redes sociales, ciudadanos expresan su desacuerdo ante la decisión de la jueza Sandra Heredia, que dictó una pena de 12 años en prisión domiciliaria.

Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe, participó en la marcha a favor del expresidente en Medellín

Desde la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín, miles de ciudadanos salieron a las calles en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser condenado a 12 años de detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Entre los manifestantes, se encuentra el empresario Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario nacional, que saludó a los ciudadanos que asistieron a la movilización en la capital antioqueña.

Así van las marchas en Barranquilla

Con cánticos de “Libertad” o “Uribe Inocente”, decenas de barranquilleros se congregaron en el Parque Washington de la capital atlanticense, en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde rechazan la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta contra el político colombiano.

Avanzan manifestaciones en Cartagena

En el centro histórico de la ‘heroica’, ciudadanos emprendieron su recorrido para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe en Cartagena

Cali también se suma a las marchas por Álvaro Uribe

En la ‘Sucursal del Cielo’, ciudadanos se congregaron en el Parque Panamericano de Cali para iniciar su recorrido, donde expresarán su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En redes sociales, se conocieron imágenes de un ciudadano que salió a las calles de la capital vallecaucana con una cometa de un tigre, con letreros apoyando al hoy presidiario.

“Uribe inocente”, se lee en la pancarta, sumado a un letrero que tiene el nombre del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. “De la Espriella Presidente”, se observa.

En la capital del Valle, un ciudadano llevó una cometa con letreros apoyando al expresidente Uribe

Comienza movilización en Bogotá: hubo cánticos de ‘Fuera Petro’

Bajo un ambiente nublado, en el Parque Nacional de Bogotá se concentraron miles de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para dar inicio a la movilización que tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana.

Incluso, momentos antes del inicio de la movilización, ciudadanos repitieron el conocido cántico contra el presidente Gustavo Petro, al igual que otras expresiones en defensa del hoy condenado por la justicia. “Fuera Petro”; “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”, eran algunas de las frases dichas por los manifestantes.

Así va la movilización en Bucaramanga

Con pancartas y banderas de Colombia, centenares de seguidores del expresidente Álvaro Uribe salieron a las calles de la capital del departamento de Santander en defensa del exmandatario colombiano.

Avanzan concentraciones en el país

Sobre las 9:00 a.m. del jueves 7 de agosto, miles de ciudadanos han arribado a los puntos de concentración para la marcha en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

En la Avenida Oriental de Medellín, miles de simpatizantes, con camisas blancas y banderas de Colombia, se han concentrado en este importante punto de la capital colombiana, en la que comenzaron a manifestar las primeras arengas apoyando al exmandatario, tras ser condenado a 12 años en detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Líderes del Centro Democrático se refieren a la marcha a favor de Álvaro Uribe

Además de la colectividad de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, varios congresistas han manifestado su postura frente a las marchas que se realizará en Colombia y el exterior, a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Una de ellas fue María Fernanda Cabal que, con una imagen de una valla publicitaria con la frase “Uribe Inocente”, espera que la concentración marcará un precedente político en el país.

“#UribeInocente Esta sea la oportunidad para hacerle un gran homenaje al hombre que nos devolvió la paz y la seguridad a los colombianos”, señaló la senadora del Centro Democrático.

– crédito @MariaFdaCabal/X – crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la senadora Paloma Valencia expresó: “Llegó el momento de salir a las calles a defender la democracia, a defender a nuestro país. Sal mañana desde tu ciudad, municipio o localidad, haz sentir tu voz. Te esperamos”.

– crédito @PalomaValencia/X – crédito @PalomaValencia/X

Centro Democrático hizo invitación para las marchas a favor de Uribe: “Llegó el día”

En la mañana del jueves 7 de agosto, el partido Centro Democrático realizó una publicación en su cuenta de X, en la que invitó a los colombianos para que salgan a las calles de las principales ciudades del país y del mundo en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Llegó el día. Hoy todos a las calles para marchar por la democracia y la libertad. #MarchoPorLaLibertad7A #UribeInocente”, escribió la colectividad en la red social.

La colectividad invitó a la ciudadanía a las movilizaciones del 7 de agosto

Puntos de concentración

A través de su cuenta de X, el partido Centro Democrático publicó los puntos de concentración en las ciudades y municipios de Colombia donde se comenzarán las movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este es el listado completo:

Simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciaron para el 7 de agosto la llamada 'Gran Marcha'

El jueves 7 de agosto de 2025, fecha en la que se conmemora la Batalla de Boyacá, también se llevará a cabo una jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por la justicia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La convocatoria fue anunciada por el partido Centro Democrático, colectividad que lidera naturalmente el exsenador colombiano, que rechazó la decisión de la jueza de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, la cual fijó una pena de 12 años en detención domiciliaria.

En un comunicado, el partido político sostiene que la marcha busca enviar un mensaje de respaldo ciudadano a Uribe Vélez y de rechazo a lo que denominan “la noche oscura” que atraviesa el país.

La jornada inicia a las 10:00 a.m. en el Parque Nacional de Bogotá y avanzará por la carrera Séptima hasta la plaza de Bolívar (centro de Bogotá), donde se prevé una concentración principal con discursos y actividades simbólicas. Sin embargo, la jornada no se limitará a la capital colombiana. La agenda contempla concentraciones en varias ciudades de Colombia y en el extranjero, reflejando la dimensión nacional e internacional del apoyo al exmandatario.