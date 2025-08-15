Comienza la instalación del césped en el Tahuichi Aguilera

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera inició la implementación del pasto para que el campo este en óptimas condiciones para la final del 22 de noviembre.

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz inició una etapa crucial de su remodelación de cara a la final única de la Copa Sudamericana, programada para el 22 de noviembre. Carlos Dabdud, presidente del Comité Organizador Local, confirmó que la empresa Campanelli, contratada por la CONMEBOL, comenzó el sembradío de los plantines de Bermuda Celebration, un pasto especial que garantizará óptimas condiciones para los equipos y el espectáculo.

“Previo a esta etapa, se realizaron trabajos de nivelación, cambio del sistema de riego y adecuación del drenaje. Ahora, con la implementación del pasto, el estadio estará a la altura del segundo torneo más importante del continente”, señaló Dabdud.

El dirigente destacó la importancia de cumplir los cronogramas, ya que el pasto deberá permanecer tres meses antes de la final para permitir su mantenimiento, fumigado y control, asegurando que el gramado esté en condiciones óptimas para el gran evento.

Dabdud también hablo del trabajo conjunto entre la Federación Boliviana de Fútbol y los tres niveles del Estado, coordinando infraestructura, seguridad, logística y transporte para garantizar que la final sea “una verdadera fiesta no solo para Santa Cruz, sino para todo Bolivia y el continente”.