Comité Cívico cruceño solicita información a Migración por llegada de grupo de venezolanos

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stelo Cochamanidis, informó que en las últimas horas se remitieron notas al Ministerio de Gobierno, al Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía General del Estado y a otras instancias, solicitando información sobre la presunta llegada de cerca de 200 ciudadanos venezolanos a Bolivia por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

Fuente: ERBOL

Según reportes extraoficiales, este grupo habría arribado la madrugada del 5 de agosto sin pasar por el control de Migración, lo que generó susceptibilidad entre pasajeros que captaron fotografías de los presuntos extranjeros. Cochamanidis indicó que las solicitudes también fueron enviadas, vía courier, al Ministerio de Gobierno en La Paz, a fin de que el Servicio Nacional de Migración aclare los motivos de este ingreso.

El dirigente precisó que las misivas fueron igualmente remitidas al Tribunal Departamental de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal de Distrito y al Fiscal General del Estado, con el objetivo de que se sumen a las indagaciones.

“Queremos saber cuál es el objeto de esta visita, qué actividades realizarán y cuál será el destino de estas personas. Lo más llamativo es que este tipo de arribos en vuelos chárter se están produciendo con frecuencia, justo días antes de las elecciones nacionales”, afirmó Cochamanidis, según reporte de Erbol-Santa Cruz.

Señaló que la preocupación del movimiento cívico se incrementa ante la proximidad de las elecciones nacionales del 17 de agosto. En las elecciones de 2019 se produjeron arribos similares de extranjeros, en fechas cercanas a los comicios, cuando se denunciaron actos de fraude electoral que empañaron ese proceso.

