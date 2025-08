Cómo es El Teniente, la mayor mina subterránea de cobre del mundo donde cuatro mineros chilenos se encuentran atrapados

Con más de 4.500 kilómetros de túneles excavados en la cordillera de los Andes, el yacimiento operado por Codelco es una pieza clave de la minería global. Tras un sismo que provocó el derrumbe de una galería, el sitio enfrenta su emergencia más grave en décadas, mientras expertos lideran un operativo de rescate a 1.200 metros de profundidad

Una vista desde un dron muestra la entrada al complejo minero de cobre El Teniente, de Codelco, después de que varios mineros hayan sido dados por desaparecidos en la unidad Andesita tras un incidente sísmico, en Maitenes, Chile, el 1 de agosto de 2025 (REUTERS/Pablo Sanhueza) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cuatro trabajadores permanecen atrapados desde el jueves en la mina El Teniente, ubicada en la región de O’Higgins, a 120 kilómetros de Santiago de Chile. El incidente ocurrió tras un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter a 500 metros de profundidad en el sector Andesita, que causó el derrumbe de una galería subterránea. El suceso ha provocado también dos fallecidos y nueve heridos de distinta gravedad.

El Teniente es propiedad de Codelco, la estatal chilena que lidera la producción mundial de cobre desde 1971. El yacimiento cuenta con más de 4.500 kilómetros de túneles excavados en sus 120 años de operación. Esta distancia equivale a la que separa Madrid de Moscú, lo que ha convertido a El Teniente en un coloso mundial de la minería subterránea. Según cifras oficiales, en 2024 la mina produjo 356.000 toneladas métricas de cobre fino.

Una vista muestra un túnel en la mina de cobre Codelco El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, cerca de Rancagua, Chile, el 30 de julio de 2024 (REUTERS/Fabian Cambero)

Juan Andrés Jarufe, académico de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que la mina emplea el método de “block caving” o hundimiento por bloques, lo que genera cavidades de gran tamaño. “En superficie tiene más de un kilómetro cuadrado y, en profundidad, casi otro kilómetro”, indicó Jarufe a EFE.

El personal de seguridad de Codelco bloquea el acceso al complejo minero de cobre El Teniente después de que varios mineros hayan sido dados por desaparecidos en la unidad Andesita tras un incidente sísmico en Chile el 1 de agosto de 2025 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En el interior del yacimiento existen instalaciones que incluyen casino y comedor, oficinas, talleres para mantenimiento de equipos, un tren interno y sistemas de chancado para el procesamiento de la roca. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, señaló que la mina posee un macizo rocoso único a nivel global, en el que operan distintas minas internas como Esmeralda o Diamante. Más de 20.000 personas ingresan diariamente a El Teniente, cifra comparable al tamaño poblacional de una ciudad pequeña.

Un camión minero es visto durante un recorrido industrial dentro de la mina de cobre Codelco El Teniente el 15 de octubre de 2020 (REUTERS/Fabian Cambero)

Operativo de rescate y protocolos de seguridad

La ubicación de los mineros atrapados se conoce gracias a los dispositivos de geolocalización de la empresa, sin embargo, todavía no se ha logrado establecer contacto ni conocer su estado de salud actual. El plan de rescate contempla la remoción de las rocas con equipos teledirigidos y el acceso hasta el punto donde se presupone se encuentran los trabajadores.

Trabajadores y un miembro de los medios de comunicación se encuentran en el metro de la mina de cobre Codelco El Teniente el 30 de julio de 2024 (REUTERS/Fabian Cambero)

La causa exacta del sismo que originó el derrumbe permanece bajo investigación. La Fiscalía Regional de O’Higgins abrió una causa para determinar si el movimiento fue natural o inducido por las actividades de perforación de Codelco. André Sougarret, ex presidente ejecutivo de Codelco y líder del rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010, declaró en Tele 13 Radio que El Teniente cuenta con una de las más completas redes de monitoreo sísmico del mundo, con cerca de 150 sensores, y protocolos estrictos de operación.

Miembros de los medios de comunicación y trabajadores viajan en metro en la mina de cobre Codelco El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, cerca de Rancagua, Chile, el 30 de julio de 2024 (REUTERS/Fabian Cambero)

Además de sus operaciones subterráneas, El Teniente incorporó en 2012 la explotación a cielo abierto con el proyecto Rajo Sur. Arturo Belmonte, de la Universidad de Concepción, destacó el papel pionero de la mina en la industria, señalando que toda tecnología de punta aplicada en la minería global tiene lugar en El Teniente, aunque enfatizó la imposibilidad de eliminar completamente los riesgos de la ingeniería.

Vista general de la mina de cobre El Teniente en Rancagua (Chile) en una fotografía de archivo (EFE/Mario Ruiz)

Historia y relevancia global

Situada entre los 2.200 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de Los Andes, El Teniente es uno de los yacimientos más antiguos en funcionamiento extranjero y nacional. Su historia moderna comenzó en 1905, cuando el empresario estadounidense William Braden adquirió la mina y puso en marcha la industrialización. El lugar también es conocido por el pueblo de Sewell, considerado Patrimonio Mundial de la Unesco, que funcionó como asentamiento para trabajadores durante el apogeo de los llamados “company towns”.

Imagen de archivo del interior de la mina de cobre de El Teniente, de Codelco, en Rancagua, Chile, el 15 de octubre de 2020 (REUTERS/Fabián Cambero)

En 1971, tras la reforma constitucional auspiciada por el entonces presidente Salvador Allende, la mina fue nacionalizada y pasó a manos de Codelco. Carla Rojas, ex vicepresidenta de la organización Women in Mining, afirmó a EFE que “El Teniente cumple un rol relevante en la industria mundial del cobre. Su contribución es fundamental no solo para el abastecimiento global, sino también para el PIB chileno”.

El accidente actual es el más grave registrado en la mina desde 1990, cuando seis trabajadores fallecieron en un evento similar de estallido de roca. En Chile, la tasa de fatalidad en la minería ha descendido un 75% desde 2010, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que registró 11 decesos en nueve accidentes en 2023.

Trabajadores y miembros de los medios de comunicación se encuentran dentro de la mina de cobre Codelco El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, mientras una cargadora eléctrica LHD comienza a funcionar, cerca de Rancagua, Chile, el 16 de noviembre de 2022 (REUTERS/Natalia Ramos)

Las labores de rescate y la investigación continúan mientras autoridades, expertos y el sector siguen de cerca una de las operaciones mineras de rescate más complejas en la historia reciente de la minería chilena.

Una vista muestra un área de la mina de cobre Codelco El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, cerca de Rancagua, Chile, el 30 de julio de 2024 (REUTERS/Fabian Cambero/ Foto de archivo)

La mina de cobre El Teniente de Codelco, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, se muestra cerca de Rancagua, Chile, el 13 de agosto de 2020 (REUTERS/Fabian Cambero/Foto de archivo)

(Con información de EFE)