¿Cómo votar para apoyar a Bolivia en su nominación como el ‘destino turístico más deseable del mundo’?

Bolivia ha sido nominada oficialmente a los Wanderlust Travel Awards 2025 en la categoría ‘Destino Emergente Más Deseable del Mundo’, consolidando su posicionamiento como uno de los países con mayor proyección internacional en el ámbito turístico a nivel global.

Pero ¿cómo podemos apoyar a nuestro país?

Primero hay que ingresar a la página oficial de la revista británica Wanderlust: https://www.wanderlustmagazine.com/…/our-awards/2025-vote

Una vez en el sitio, basta con hacer clic en “Vote Now”, desplazarse hacia abajo, completar el formulario con nombre, correo electrónico y país de residencia, luego pulsar “Enter” para iniciar el proceso.

Las preguntas 2 a la 9 son de libre elección, pero para apoyar a Bolivia, es importante seleccionar el nombre de nuestro país de las preguntas 10 a la 15.

Las siguientes opciones de preguntas del 16 al 18 son opcionales y pueden completarse según preferencia personal. Finalmente, se debe hacer clic en “Enter” para enviar el voto.

Recuerda que la votación ya está habilitada y estará abierta hasta el 17 de octubre de 2025.

Sobre la nominación

Bolivia podría convertirse en el destino turístico más deseado del mundo luego de la nominación que fue otorgada por Wanderlust, una de las revistas de viajes más incluyentes del Reino Unido.

Según los datos, cada año más de 200 mil personas votan para elegir a los ganadores de estos prestigiosos premios.

Con esta nominación Bolivia está siendo reconocida por su diversidad natural, cultural y el potencial que puede ayudar a convertirla en un referente del turismo sostenible.

Desde el Salar de Uyuni, la Amazonía y los Andes hasta ciudades patrimoniales como Sucre o Potosí, Bolivia está siendo vista como un destino auténtico, distinto y lleno de historia.

Pero es un “premio doble” para nuestro país el haber podido obtener este reconocimiento en un año muy simbólico para los bolivianos, ya que este 2025 celebramos nuestro Bicentenario.