¿Cómo votó La Paz en las elecciones 2020? Una radiografía de las circunscripciones municipales

En tres de las cuatro circunscripciones, la población votó por la oposición al MAS.

Fuente: Amun

A pocos días de las elecciones generales 2025, la Alcaldía de La Paz elaboró una radiografía de las circunscripciones municipales para conocer cómo votó la ciudadanía en el sufragio presidencial hace cinco años. De acuerdo con datos de la Secretaría Municipal de Planificación, tres de cuatro circunscripciones eligieron a la oposición.

En conferencia de prensa, el alcalde Iván Arias aseguró que “los paceños deciden tomar su opción política más allá de una u otra tienda política”, por lo que resaltó que la cantidad de votos nulos fue minoría. “No sobrepasaron ni el 3%”, dijo.

El secretario Municipal de Planificación, Diego Chávez presentó un panorama de cómo fue la votación en la sede de Gobierno. En la circunscripción 6, que abarca Zongo, Hampaturi, parte de Periférica y San Antonio, el partido político de Comunidad Ciudadana (CC) obtuvo la victoria. En ese territorio hay aproximadamente 159.000 personas habilitadas para votar de un total de 206.000.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La circunscripción 7 también eligió a CC. De acuerdo a la autoridad edil, ccomprende los macrodistritos de Sur, Mallasa y los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla. Tiene 106.000 votantes habilitados de un total de 214.000.

Al igual que las circunscripciones anteriores, la 8 también dio la victoria a CC. En esa jurisdicción están Cotahuma y parte del macrodistrito Sur donde hay 188.000 personas habilitadas para votar de 212.000.

No obstante, en la circunscripción 9, el partido ganador fue el Movimiento Al Socialismo (MAS); en esta zona está Max Paredes, Periférica y Cota Cota. Cuenta con 202.000 votantes habilitados de 210.000.

Además, remarcó que la mayor parte de los votantes en todas las circunscripciones tienen entre 18 y 37 años de edad.

Con esos datos, Chávez aseguró que la mayor parte de los votantes en La Paz se inclinaron a la oposición del MAS. Por ello, el burgomaestre paceño invitó a la población a que este domingo, acuda a ejercer su derecho al voto: “No importa por quién, pero que vaya y vote”.