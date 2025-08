Conade La Paz dice que la moneda conmemorativa del Bicentenario irónicamente nació devaluada

El Banco Central de Bolivia presentó el billete y las monedas conmemorativas por los 200 años de vida independiente de Bolivia en la ciudad de Sucre.

El vocero del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) La Paz, Julio Alvarado, afirmó este lunes que el billete y las monedas de conmemoración por el Bicentenario de Bolivia irónicamente nacieron devaluados por el fracaso de la política económica del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Se va a dar a conocer y se va a sacar la moneda y el billete del Bicentenario. Es una ironía, un billete y monedas devaluados, eso es lo que nos ofrece el Movimiento Al Socialismo, un billete y una moneda devaluados por una política económica fracasada”, declaró Alvarado a la ANF.

El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, presentó en la capital Sucre el billete y las monedas conmemorativas por los 200 años de vida independiente de Bolivia. Obsequió los primeros billetes al presidente y vicepresidente de la nación, esas dos piezas llevan como número de serie la fecha de nacimiento de los mandatarios.

El nuevo billete aglutina varias imágenes emblemáticas, como el Illimani, el Salar de Uyuni, el delfín rosado, ocho próceres de la independencia, la Casa de la Libertad, el árbol toborochi, el mascarón de la Casa Nacional de Moneda, la escultura del casco del minero de Oruro y la Cruz Andina. Además, cuenta con las más modernas medidas de seguridad.

Respecto a las monedas, una es de oro, otra de plata y la tercera de acero inoxidable. Las primeras dos son de colección y la tercera es de curso legal a un valor de Bs 2.

El país atraviesa por una crisis económica que el Gobierno no puede revertir desde el 2023. El valor de la divisa nacional se depreció al dólar estadounidense. El tipo de cambio oficial es de Bs 6,96, pero la población sólo puede acceder a la divisa extranjera en el mercado negro a un precio que ronda los Bs 13.

Bolivia festeja 200 años de la república de Bolivia

Alvarado subrayó que el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado dice que Bolivia también es república y así se debe recordar los 200 años de la independencia del Estado.

“El que no ha leído la Constitución, – y parece que de los masistas la lectura no es su fuerte –, no sabe que el artículo 11 de la Constitución establece que Bolivia es una república. Nosotros festejamos los 200 años de la República de Bolivia”, puntualizó.

Argumentó que se debería festejar estos dos siglos sin presos políticos, pero a causa de la persecución que emprendió el gobierno del MAS, el país está en esa situación.

