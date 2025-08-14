Conoce a Gustavo Aníbarro, nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas

El Alto Mando Militar fue renovado a pocos días de las elecciones; el nuevo jefe castrense plantea modernizar la institución

A escasos días de las elecciones generales, el presidente Luis Arce designó este jueves al contralmirante Gustavo Primitivo Aníbarro Escobar como comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas, en un acto oficial que también marcó la renovación de las máximas autoridades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana.

Con una amplia trayectoria en el ámbito naval y portuario, Aníbarro ocupó anteriormente la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, y representó a Bolivia en foros internacionales como el Programa de Gestión Moderna de Puertos de la UNCTAD, donde impulsó la cooperación técnica para fortalecer el Registro Internacional Boliviano de Buques y las Capitanías de Puerto.

En su primera intervención como comandante en jefe interino, expresó: “Es una gran responsabilidad conducir las Fuerzas Armadas en base a los mandatos constitucionales, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones del Estado”. Además, subrayó que uno de sus principales retos será promover una nueva ley orgánica para modernizar la institución y reforzar las capacidades operativas en la defensa de los recursos estratégicos del país.

