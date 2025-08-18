Conozca a los nuevos senadores: Resultados preliminares del Sirepre

El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), plataforma web oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), comienza a delinear la composición del nuevo Senado boliviano.

Joel Alexis Candia

Fuente: https://asuntoscentrales.com

A medida que avanza el cómputo oficial, se confirman los nombres de los nuevos legisladores que representarán a sus respectivos departamentos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

​Rostros conocidos en el nuevo Senado

​El Senado contará con varias figuras destacadas de la política boliviana:

​Chuquisaca: Tomasa Yarhui Jacome (Libre) se perfila como la primera senadora titular. Fue candidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en 2014.

​La Paz: José Manuel Ormachea Mendieta (Libre), actual diputado de Comunidad Ciudadana, es el primer senador titular de la alianza liderada por Tuto Quiroga.

Carmen Soledad Chapetón Tancara (Unidad), exalcaldesa de El Alto, ocupará el cargo de primera senadora titular de la alianza que postuló a Samuel Doria Medina como presidente.

​Santa Cruz: Branko Goran Marinkovic Jovicevic (Libre), exministro de Economía, empresario y exlíder cívico, asumirá como primer senador titular.

Kathia Lisbeth Quiroga Fernández (Libre), expresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, es la segunda senadora titular del departamento.

Beni: Ernesto Suárez Sattori (Libre), exgobernador del departamento, es el primer senador titular de la alianza.

​A continuación, la lista completa de senadores titulares y suplentes, por departamento, conforme a los datos del Sirepre.

Chuquisaca

Senadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC):

Bertha Cartagena Sánchez, primera senadora titular.

Manfred Leo Pérez Hassenteufel, primer senador suplente.

Daniel Antonio Ortiz Velásquez, segundo senador titular.

Reina Isabel Pallares Morales, segunda senadora suplente.

Senadores de la alianza Libertad y Democracia – Libre:

Tomasa Yarhui Jacome, primera senadora titular.

Hugo Marcelo Cortez Calvimontes, primer senador suplente.

Abdón Porcel Arancibia, segundo senador titular.

Ilse Fátima Dávila Arancibia, segunda senadora suplente.

La Paz

Senadores del PDC:

Nicanor Gonzalo Cochi Condori, primer senador titular.

Roxana Mamani Colequehuanca, primera senadora suplente.

Ana María Crispín Choquehuanca, segunda senadora titular.

Víctor Severo Quispe Santander, segundo senador suplente.

Senadores de Libre:

José Manuel Ormachea Mendieta, primer senador titular.

María Elena Pachacute Ticona, primera senadora suplente.

Senadores de la alianza Unidad:

Carmen Soledad Chapetón Tancara, primera senadora titular.

Nilton Condori Alanoca, primer senador suplente.

Santa Cruz

Senadores del PDC:

Paola Limbania López Zeballos, primera senadora titular.

Richard Espada Ugarte, primer senador suplente.

Senadores de Libre:

Branko Goran Marinkovic Jovicevic, primer senador senador titular.

Kathia Natalia Miserendino Romero, primera senadora suplente.

Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, segunda senadora titular.

Leonardo Roca Eguez, segundo senador suplente.

Senadores de Unidad:

Rosa Tatiana Añez Carrasco, primera senadora titular.

Lorgio Fernando Pareja Saucedo, primer senador suplente.

Cochabamba

Senadores del PDC:

Wilder Veliz Armas, primer senador titular.

Lenny Mayra Ayala Justiniano, primera senadora suplente.

Judith Rosario García Coca, segunda senadora titular.

Royer Iván Mamani García, segundo senador suplente.

Senadores de Libre:

Wanda Ximena Medrano Hervas, primera senadora titular.

Aldo Sergio Villegas Mora, primer senador suplente.

Senadores de APB-Súmate:

Claudia Mallon Vargas, primera senadora titular.

Apolinar Rivera Muñoz, primer senador suplente.

Oruro

Senadores del PDC:

Yasmin Estivariz Villarroel, primera senadora titular.

Ramiro Mamani Ramírez, primer senador suplente.

Freddy Castillo Castillo Chávez, segundo senador titular.

Villma Colque Camacho, segunda senadora suplente.

María Antonieta Alcón Sánchez, tercera senadora titular.

Edwin López Quiroga, tercer senador suplente.

Senadores de Libre:

José Sánchez Aguilar, primer senador titular.

Cinthya Inga Gutiérrez Guzmán, primera senadora suplente.

Potosí

Senadores del PDC:

Bertha Normy Gutiérrez Meneses, primera senadora titular.

Freddy Rioja Melgar, primer senador suplente.

Marcelino Flores Ordoñez, segundo senador titular.

Susana Gabriela Ruiz Zuleta, segunda senadora suplente.

Teresa Alarcón Arana, tercera senadora titular.

(Sin tercer senador suplente).

Senadores de Libre:

Betty Canaviri Villanueva, primera senadora titular.

Roger Mamani Coronado, primer senador suplente.

Tarija

Senadores del PDC:

Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, primer senador titular.

Luzmaya Zelaya Vega, primera senadora suplente.

Senadores de Libre:

María Isabel Moreno Cortez, primera senadora titular.

Rolando Vacaflor Gabriel Arana, primer senador suplente.

Senadores de Unidad:

César Mentasti Padilla, primer senador titular.

Marcela Guerrero Vilca, primera senadora suplente.

Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, segunda senadora titular.

Marco Antonio Segovia Vargas, segundo senador suplente.

Beni

Senadores del PDC:

Erick Nelson Soruco Alpire, primer senador titular.

Cesia Roca Escalante, primera senadora suplente.

Senadores de Libre:

Ernesto Suárez Sattori, primer senador titular.

Claudia Cárdenas Velázquez, primera senadora suplente.

Senadores de Unidad:

José Roca Haensel, primer senador titular.

Mabel Giordano Sonnenschein, primera senadora suplente.

Ana Karina Velasco Añez, segunda senadora titular.

Marcelo Matías Cardona Ibáñez, segundo senador suplente.

Pando

Senadores del PDC:

Cintia Mónica Puerta Campos, primera senadora titular.

Jesús Humberto Suárez Eguez, primer senador suplente.

Senadores de Libre:

Carol Carlo Durán, primera senadora titular.

Jorge Antonio Quispe Flores, primer senador suplente.

Julio Diego Romaña Galindo, segundo senador titular.

Carolina Giese Urresti, segunda senadora suplente.

Senadores de Unidad:

Eliana Rina Acosta Quispe, primera senadora titular.

Sichard Hans Soraide Castedo, primer senador suplente.

El cómputo oficial de las elecciones continúa avanzando y se actualizará a medida que el Órgano Electoral Plurinacional publique nuevos datos.