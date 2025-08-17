Conteo rápido: Histórica segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Finalizada la jornada de votación, el conteo rápido de UNITEL apunta a una histórica segunda vuelta a la que se inscriben dos candidatos de oposición: Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC).

Este conteo rápido ha sido realizado en base a las actas de las mesas en las que se realizó la votación, por tanto es información fidedigna.

El conteo rápido de UNITEL refleja que Quiroga y Paz Pereira encabezan la votación, respectivamente. Mientras que Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) asoma en en un tercer puesto.

No obstante, el conteo de votos aún sigue su curso y la información que maneja el TSE se arroja de manera preliminar y en directo en su plataforma habilitada.