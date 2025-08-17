Conteo rápido: Histórica segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Conteo rápido: Histórica segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto QuirogaCategorías Política, VideosEtiquetas , Elección Presidencial 2025 17/08/2025 El candidato del PDC asoma como sorpresa en el primer pantallazo del conteo de votos que sigue su curso en los respectivos centros de cómputo de los triubunales electorales departamentales, según el reporte Fuente: Unitel Álvaro Rosales Melgar Finalizada la jornada de votación, el conteo rápido de UNITEL apunta a una histórica segunda vuelta a la que se inscriben dos candidatos de oposición: Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC). eju.tv Este conteo rápido ha sido realizado en base a las actas de las mesas en las que se realizó la votación, por tanto es información fidedigna. El conteo rápido de UNITEL refleja que Quiroga y Paz Pereira encabezan la votación, respectivamente. Mientras que Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) asoma en en un tercer puesto. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas No obstante, el conteo de votos aún sigue su curso y la información que maneja el TSE se arroja de manera preliminar y en directo en su plataforma habilitada. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral. Según el calendario electoral del TSE, la segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre, pero antes se deben consolidar los resultados de la primera vuelta y el conteo sigue su curso, así como también se debe cerrar el conteo para diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio (tema que no entra en la segunda vuelta). Desde el TSE reportaron que en la jornada se contabilizaron 34.026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde donde reportaron una jornada de votación tranquila, pese a los hechos aislados que se dieron a lo largo de la jornada.