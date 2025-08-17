Conteo rápido: ‘Tuto’ Quiroga gana en Santa Cruz con el 38.4%

Con un total de 2.071.967 ciudadanas y ciudadanos habilitados para sufragar, Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de electores en Bolivia.

Fuente: Red Uno Según los datos del recuento rápido realizado por la Red Uno de Bolivia al 95%, Jorge Tuto Quiroga, candidato por Alianza Libre fue el ganador en el departamento de Santa Cruz con el 38,4%. Con un total de 2.071.967 ciudadanas y ciudadanos habilitados para sufragar, Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de electores en Bolivia, por lo que el ganador en este departamento puede tener una gran ventaja frente a los demás candidatos. El segundo lugar fue para Samuel Doria Medina candidato por Alianza Unidad con el 28.2%, seguido por el candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que en las urnas alcanzó el 19.0%.

Manfred Reyes Villa, candidato por APB Súmate obtuvo el 5.2%% quedando en el cuarto lugar de la contienda electoral.

El Andrónico Rodríguez, por Alianza Popular alcanzó el 5.1%, siendo candidato el quinto con mayor votación en el departamento cruceño.

Eduardo Del Castillo candidato por el MAS obtuvo el 2,1%; Jhonny Fernández por FP alcanzó el 1,2%, mientras que, Pavel Aracena quedó con el 0,8%.