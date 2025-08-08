Contradicción entre autoridades de Educación siembran dudas sobre el reinicio pleno de clases presenciales en Santa Cruz de la Sierra

El ministro de Educación, Omar Veliz, indicó este jueves que las clases presenciales se reanudarán el lunes 11 de agosto en todo el país, excepto en las regiones donde haya propagación acelerada del brote del sarampión.

“Las labores educativas deben retornarse el lunes 11, (las clases) presenciales en todo el país, excepto donde se esté propagando de manera acelerada que oportunamente estaremos haciendo conocer”, dijo la autoridad gubernamental, en contacto con los periodistas, en Sucre, según la agencia estatal ABI.

Pero surge la contradicción porque desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz se emitió un instructivo en el que se detalla que las clases presenciales se reanudan este viernes 8 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es más, se dijo que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra debe dotar insumos para las medidas de bioseguridad, como alcohol desinfectante y barbijo para garantizar la salud de los estudiantes.

Por su parte Osmar Cabrera, dirigente del Magisterio Urbano, corroboró que los educadores han planificado su retorno a las aulas desde este viernes, aunque anticipó que “por la confusión” generada por las autoridades de Educación, será progresiva y que ya, desde el lunes 11 de agosto, se tenga la presencia masiva del alumnado en las unidades educativas.

En La Paz y El Alto también se comunicó el retorno a clases presenciales desde este lunes.