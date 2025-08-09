Corrida de toros en una zona rural de La Paz deja al menos seis heridos

En los videos que circulan en las redes sociales se observa que un toro embiste a dos hombres dejándolos semiinconscientes. Además, una mujer quedó herida.

eju.tv / Fuente: Unitel

Una corrida de toros en el municipio de Charazani, en la provincia paceña Bautista Saavedra, terminó con seis heridos, uno de ellos de gravedad, según los reportes preliminares.

La actividad taurina, muy cuestionada por defensores de los animales, se realizó el pasado jueves 7 de agosto en la plaza de Charazani. Dos toros ingresaron al ruedo y lograron superar uno de los muros, para embestir a parte de los espectadores.

En los videos se observa que un toro embiste a dos hombres dejándolos semiinconscientes. Además, una mujer quedó golpeada.

Los reportes preliminares indican que seis personas quedaron heridas y una de ellas fue enviada a un hospital de la ciudad de La Paz. Se espera un reporte oficial de las autoridades policiales.