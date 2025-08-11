El fan ya no es un espectador pasivo. Es un autor que reescribe, expande y transforma los universos que ama. De los fanzines fotocopiados a los millones de historias en Wattpad, la cultura pop vive hoy de un diálogo creativo que desafía la noción clásica de autoría.

En diciembre de 1893 Arthur Conan Doyle creyó que había acabado con su personaje más famoso, Sherlock Holmes. Lo hizo caer a las cataratas de Reichenbach mientras peleaba con su archienemigo, creyendo haber acabado con una saga que había saturado al escritor. Pero los lectores pensaban distinto. Llenaron los periódicos de cartas indignadas, cancelaron suscripciones a The Strand Magazine y, en lo que hoy sería un trending topic, exigieron la resurrección del detective. Doyle, presionado, cedió. Holmes resucitó. Fue quizás la primera gran victoria de un fandom, los seguidores decidieron que la historia también les pertenecía.

En la segunda mitad del siglo XX, esa pulsión creativa encontró un buen vehículo en los fanzines, publicaciones caseras, donde los fans de series como Star Trek escribían relatos, dibujaban planetas y analizaban diálogos como si fueran tratados filosóficos. Allí nació el fanfiction moderno, mucho antes de que Internet convirtiera este juego narrativo en fenómeno global. Con la llegada de foros como FanFiction.net y comunidades en LiveJournal, cualquier seguidor podía reescribir el relato del cuál era fanático. Imaginar, por ejemplo, un final alternativo o desarrollar nuevas generaciones dentro del mismo mundo.

El fan dejó de ser un “lector rebelde” para convertirse en productor cultural. Hoy, plataformas como Wattpad, AO3 , TikTok o YouTube alojan millones de historias, videos y canciones creadas por comunidades de fanáticos. El fan contemporáneo amplifica lo que ama y lo lanza de nuevo al mundo. Son relatos que se expanden gracias a la intervención activa del público.

Pero no todo es celebración. El fan como creador desafía el concepto legal y cultural de propiedad intelectual. Algunas productoras lo abrazan —Lucasfilm y Marvel han canonizado ideas nacidas en la comunidad— mientras otras inician demandas por uso no autorizado. El límite entre homenaje y explotación comercial se difumina: ¿cuándo un tributo compite con el original? ¿Y hasta qué punto las plataformas lucran con trabajo gratuito disfrazado de “participación”?

Las culturas orales siempre funcionaron así, como un relato que pasaba de boca en boca y cada narrador lo adaptaba. Lo que hoy llamamos fanart se parece al mural colectivo pintado en la plaza de un barrio o recuerda a las décimas improvisadas que cantaban los juglares. La diferencia es que ahora el escenario es global, inmediato y permanente.

El fan reclama un lugar en la narrativa cultural. Es un acto de apropiación simbólica: “Esta historia me atravesó, por eso también me pertenece”. En ese sentido, la industria cultural enfrenta el dilema inédito de aceptar que su público no solo consume, sino que reescribe, distorsiona, expande.

Quizás el futuro del espectáculo sea híbrido. Obras oficiales que dialogan con universos creados por fans, productoras que entienden que ceder control no es perderlo, y comunidades que saben que una historia vive más de una vida. En ese escenario el fan está sobre el escenario, escribiendo, cantando, dibujando, y recordando que la cultura, para seguir viva, necesita muchas voces contando la misma historia.

Por Mauricio Jaime Goio.