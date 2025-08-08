Cuatro astronautas de Crew-10 regresan a la Tierra

Dos astronautas estadounidenses, un ruso y un japonés retornan a casa después de pasar casi cinco meses en el espacio.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX iniciaron el viernes (08.08.2025) su viaje de regreso a la Tierra, a bordo de una Dragon que les había trasladado hasta la Estación Espacial Internacional (EEI) hace casi cinco meses, después de un exitoso desacoplamiento de la nave.

La cápsula se separó del laboratorio orbital a las 20:15 GMT para iniciar un viaje de unas 17 horas hasta la Tierra, donde se espera que americe el sábado frente a la costa de California, según la transmisión de SpaceX.

El desacoplamiento estaba previsto que tuviera lugar ayer, pero fue aplazado por condiciones meteorológicas adversas en la costa de California.

Los tripulantes de la Crew-10 son la comandante Anne McClain y la piloto Nichole Ayers, ambas de la NASA; el especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el cosmonauta ruso Kirill Peskov.

Los cuatro llegaron a la EEI el pasado 16 de marzo tras ser lanzada la misión desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Durante su estancia en la plataforma orbital, la tripulación participó en diversas investigaciones científicas, incluyendo experimentos biomédicos y estudios tecnológicos orientados a la futura exploración humana del espacio profundo, aquellas regiones que hay más allá de la órbita terrestre baja y, en general, más allá de la Luna.

La misión Crew-10 forma parte del programa de vuelos tripulados comerciales de la NASA y representa el décimo viaje operativo realizado por SpaceX a la EEI. A ella le reemplazó la Crew-11, que se ancló al laboratorio espacial el pasado 2 de agosto.

El regreso de los astronautas de la Crew-10 está previsto mediante un descenso controlado en paracaídas frente a las costas del Pacífico, una operación que requiere condiciones meteorológicas estables para garantizar la seguridad de la tripulación y del equipo científico que traen a bordo, parte del cual es sensible al paso del tiempo.