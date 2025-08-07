Cuatro fechas clave marcan recta final de las elecciones

Una de las fechas clave es el 13 de agosto, cuando vence el plazo para sustituciones.

A menos de diez días para las elecciones generales del 17 de agosto, el calendario de las elecciones generales entra en su fase final con cuatro fechas determinantes antes de la jornada de votación. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe aseguró este miércoles que el cronograma se cumple con rigurosidad para garantizar los comicios.

“Solo nos restan cuatro actividades en el calendario electoral”, declaró el vocal al portal de noticias Urgente.bo.

La primera fecha clave es este domingo 10 de agosto. Ese día concluye el plazo para la difusión de estudios de opinión en materia electoral. De forma simultánea, los tribunales electorales departamentales y el TSE publicarán en medios de comunicación y en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) las listas de las mesas de sufragio, con el detalle de su ubicación por recinto, asiento y circunscripción.

Posteriormente, el miércoles 13 de agosto finaliza de manera definitiva el periodo para la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como en medios de comunicación. Esa misma jornada vence el plazo para presentar demandas de inhabilitación contra candidatos y es la fecha límite para que las organizaciones políticas sustituyan las candidaturas inhabilitadas.

Al día siguiente, el jueves 14 de agosto, “cada Tribunal publicará la dirección exacta donde se va a producir el cómputo oficial de los votos del 17 de agosto que se va a dar en cada departamento”, detalló Quispe. En esa fecha también se conocerá el lugar de conteo del voto en el exterior.

Desde las 00:00 del viernes 15 de agosto regirá el silencio electoral, que prohíbe a los medios difundir cualquier contenido que pueda favorecer o influir en las preferencias electorales.

La última actividad, programada para el sábado 16 de agosto, será la publicación de la lista final y oficial de las candidaturas habilitadas de todas las organizaciones políticas y alianzas que compiten en los comicios.

CAMPAÑA

