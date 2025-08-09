De 8 candidatos a la Presidencia, al menos 5 tienen demandas de inhabilitación, según vocal Tahuichi

El TSE realizará la publicación final de la lista de candidatos habilitados para las elecciones, el sábado 16 de agosto, faltando un día para las elecciones.

eju.tv / Fuente: El Deber

En la fase del “periodo excepcional de inhabilitación de candidaturas por hechos sobrevinientes”, al menos cinco candidatos a la Presidencia tienen solicitudes en contra para ser inhabilitados, entre ellos están: Eduardo Del Castillo (MAS), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular).

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó a EL DEBER que del domingo 3 de agosto a la fecha el ente electoral recibió al menos unas 40 solicitudes para inhabilitar a candidatos que están en carrera, entre estos hay pedidos para inhabilitar a los presidenciables.

“Hay demandas de inhabilitación contra Eduardo Del Castillo, por no ser militante del MAS. Hay otras contra Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández por no haber renunciado al cargo público como alcaldes. También nos llegó una solicitud de inhabilitación contra Andrónico Rodríguez, por no cumplir el estatuto (del MTS), y otra contra Jorge Quiroga Ramírez, por no cumplir el estatuto del FRI”, detalló Tahuichi a este medio.

La actividad número 55 del Calendario Electoral señala que del 3 al 13 de agosto se abre el “periodo excepcional de inhabilitación de candidaturas por hechos sobrevinientes comprobados, por vulneración a las prohibiciones establecidas en la Ley N° 026”.

El vocal Tahuichi señaló que esta actividad “es muy dinámica”, ya que las solicitudes de inhabilitación pueden producirse hasta el miércoles 13 de agosto, lo que implica que entre el 14, 15 y 16, el TSE debe analizar los pedidos y responder si procede a la inhabilitación o no.

«Si nos llegan demandas de inhabilitación el día 13, eso da lugar a que analicemos los días posteriores”, recalcó la autoridad. Es decir, que en Sala Plena, el TSE analizará todas las solicitudes para determinar su las mismas proceden o no.

Faltando un día para las elecciones, es decir, el 16 de agosto, el TSE realizará la publicación final de las listas de candidaturas habilitadas, según la tarea 58 del Calendario Electoral.