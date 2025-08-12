Debate presidencial: para reactivar la economía bonos y liberación de impuestos para mujeres y jóvenes

En el segundo debate presidencial participaron Rodrigo Paz, candidato del PDC; Pavel Aracena de ADN, y Eduardo del Castillo, del MAS. Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Andrónico Rodríguez y Jhonny Fernández, fueron los ausentes.

Los candidato presentes en el segundo debate presidencial organizado por el TSE. Foto captura de pantalla.

Fuente: Brújula Digital

Por Ivone Juárez

En el segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los tres candidatos asistentes propusieron el pago de bonos, salarios universales, liberación de impuestos y licitaciones directas a favor de las mujeres y jóvenes, como medidas para reactivar la economía boliviana.

El candidato por ADN, Pavel Aracena, afirmó que en su plan de gobierno para reactivar la economía las mujeres y jóvenes son fundamentales. Por esa razón una de las primeras medidas de su gobierno será liberarlos de impuestos a la hora de que emprendan empresa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De la misma forma señaló que se realizarán licitaciones directas del Estado orientadas a empresas de mujeres y jóvenes.

“Nos enfocaremos en el desarrollo de capital humano basado en una visión industrial. Respetaremos al profesional boliviano. Nunca más planes de gobierno que lleguen del exterior”, añadió Aracena.

El candidato por el PDC, Rodrigo Paz, afirmó que su propuesta electoral para reactivar la economía está dirigida “al corazón productivo de Bolivia: las mujeres y jóvenes”. Entre sus primeras medidas destaca un salario universal para ellas y un crédito para los jóvenes.

“50/50, abriremos el Estado tranca para que las regiones reciban 30 mil millones de bolivianos para invertirlos en salud, educación y seguridad. También proponemos una renta directa para los bolivianos producto de la explotación de los recursos naturales. Para los informales crédito barato, bajar aranceles e impuestos por debajo del 10%. Cerraremos la actual Aduana, crearemos una Aduana competitiva. Adelgazaremos el peso del Estado obeso”, continuó Paz.

Eduardo del Castillo, candidato del MAS, afirmó que con el objetivo de favorecer a las grandes mayorías, su plan de gobierno propone, en primera instancia, el Crédito Vida “para los bolivianos y bolivianas que nunca tuvieron una oportunidad”.

“Nosotros vamos a invertir en los agropecuarios, campesinos los recursos económicos necesarios. Produzco hoy y pago mañana al banco”, dijo.

Añadió que como medidas complementarias su propuesta plantea cinco proyectos carreteros, entre los que destaca un tramo ferroviario para conectar Santa Cruz- La Paz.

“Es la forma de convertir a Bolivia en el corazón de las inversiones para que todos los países vean a nuestro país con buenos ojos. Para que eso funciones necesitamos cambiar al menos siete leyes”, dijo.