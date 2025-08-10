Del Castillo cuestiona duramente a candidatos que no asistan al debate del TSE

El candidato por el MAS, dijo que el cumplirá su palabra y asistirá a la convocatoria del Órgano Electoral.

El candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, lamentó la postura de algunos candidatos a la presidencia, quienes habrían declinado de participar en el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Del Castillo los llamó “cobardes”, y confirmó su asistencia en caso de realizarse la actividad del Órgano Electoral.

“Nosotros somos de las personas que decimos una cosa y la cumplimos, nosotros siempre hemos dicho que son cobardes aquellas personas que no acuden a los debates, eso decía Samuel y Tuto, y estamos viendo que están cambiando de postura, nosotros vamos a estar presentes”, aseveró Del Castillo.

El candidato, dijo que los candidatos de oposición, se niegan a debatir, “porque no cuentan con planes y proyectos reales”.

“Samuel, Tuto y Manfred, no quieren hablar de economía, no tienen propuestas serias para el país, lo único que están viendo de hacer es el vender las empresas públicas, nosotros tenemos algo serio para decir”, puntualizó el candidato del MAS.

