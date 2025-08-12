Delegación de la UE indaga “con lupa” las razones que obligaron a Eva Copa a renunciar a su candidatura presidencial

Los representantes de la Unión Europea se reunieron con la alcaldesa durante aproximadamente media hora.
Copa, en la reunión que llevó adelante con los representantes de la misión de la UE. Foto: GAMEA
