Delegación de la UE indaga “con lupa” las razones que obligaron a Eva Copa a renunciar a su candidatura presidencial

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), encabezada por su jefe adjunto, Alexander Grey, se reunió este martes con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, para indagar en persona las razones que obligaron a la autoridad alteña a declinar a la candidatura presidencial con el Movimiento de Renovación Nacional.

En una reunión que duró aproximadamente media hora, Gray y las tres integrantes de la delegación preguntaron a la Alcaldesa Copa, las circunstancias y hechos que la obligaron a comunicar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su decisión de cancelar su participación en las justas electorales del 17 de agosto.

“Hay un encuadramiento legal en este país, hay reglamentos y hay instituciones que velan por estas cuestiones, y nosotros les damos mucha importancia”, observó Gray, a tiempo de anticipar una verificación del cumplimiento de la normativa legal contra el acoso y violencia política hacia la mujer, se lee en una nota de prensa.

“La situación de la mujer en la política es algo que como misión de observación electoral lo estamos mirando muy de cerca, con lupa”, indicó Alexander Gray. “Veremos si esta normativa y las instituciones están funcionando debidamente”, advirtió.

El representante de la UE también destacó el informe de Copa en relación a los preparativos del municipio alteño para garantizar la realización de las elecciones del 17 de agosto.

“Fue muy importante para nosotros encontrarnos con la alcaldesa Eva Copa. Hablamos del proceso electoral y de las medidas que están tomando desde la Alcaldía para asegurar el buen funcionamiento del proceso aquí en El Alto”, detalló Gray.